O Palmeiras iniciou a preparação na Academia de Futebol para enfrentar o Santos nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica de Abel Ferreira tem como prioridade ajustar o setor ofensivo em meio a retornos e novas baixas médicas.

Como está a recuperação de Vitor Roque e Ramón Sosa?

O atacante Vitor Roque participou dos treinamentos com o restante do elenco nesta segunda-feira, 26. O atleta cumpre a fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo direito, sofrida durante o clássico contra o Corinthians, e tenta reunir condições para ser relacionado na Baixada Santista.

Em contrapartida, o atacante Ramón Sosa realizou exames de imagem que constataram uma lesão muscular na coxa direita. A contusão ocorreu durante o confronto diante do Red Bull Bragantino, transformando o paraguaio em novo desfalque entregue ao departamento médico alviverde.

Quais alternativas Abel Ferreira estuda para o ataque?

Encontrar opções para imprimir velocidade e profundidade pelas pontas tem sido um ponto central nos ajustes táticos de Abel Ferreira nesta reta final de temporada. Diante da ausência de Sosa e da cautela quanto à minutagem de Vitor Roque, a comissão técnica analisa variações de posicionamento e peças disponíveis no elenco para definir a formação titular do clássico.