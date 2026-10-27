A CBF oficializou a equipe de arbitragem responsável por comandar o clássico entre o Santos e o Palmeiras, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A. O confronto acontece nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (de Brasília), no Estádio da Vila Belmiro.

O árbitro escalado para o confronto é Flávio Rodrigues de Souza, da Federação Paulista de Futebol. Nas bandeiras, ele terá a assistência de Daniel Paulo Ziolli e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O comando do árbitro de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Amanda Matias Masseira como AVAR.

O clássico reúne rivais com pretensões importantes nesta fase do torneio. O Palmeiras chega na vice-liderança, com 69 pontos conquistados, mantendo a perseguição à liderança da competição. O Santos busca somar pontos em casa para garantir presença nas competições continentais da próxima temporada. A equipe do litoral paulista ocupa a oitava posição na tabela, com 46 pontos.