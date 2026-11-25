O Fluminense vive o seu momento mais consistente na temporada sob o comando de Marcão, ex-auxiliar da equipe carioca. Segundo o ge, os bons números do treinador interino fizeram a diretoria tricolor abrir conversas preliminares para efetivá-lo no cargo em 2027.

Marcão assumiu a equipe em agosto de 2026 após a saída do argentino Luis Zubeldía, quando o time enfrentava um jejum de oito jogos sem vitória. Em 14 partidas à frente do elenco no Brasileirão, o comandante somou nove vitórias, um empate e quatro derrotas.

Além da recuperação na tabela nacional, o técnico conduziu o clube até as semifinais da Conmebol Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o treinador tem o melhor aproveitamento entre os técnicos do Fluminense desde 2013, com 66,67%.

Com 63 pontos após a 36ª rodada, a equipe já assegurou vaga na próxima Liberta. O clube precisa de apenas um ponto nos confrontos finais contra Cruzeiro e Red Bull Bragantino para garantir vaga direta na fase de grupos.

A diretoria do Tricolor das Laranjeiras só deve definir a permanência do treinador após o fim do Brasileirão. Essa é a primeira vez que as duas partes sinalizam positivamente para uma continuidade de Marcão como técnico principal.