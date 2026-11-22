O Fluminense martelou, parou em grande atuação do goleiro Walter durante quase todo o jogo, mas foi recompensado nos acréscimos. Com gol do reserva Riquelme, o Tricolor venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo, 22, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado de muita insistência teve um prêmio imediato: a equipe carioca garantiu matematicamente, ao menos, uma vaga na fase prévia da próxima Libertadores.

Domínio tricolor e paredão amarelo

O cenário da partida se desenhou desde os primeiros minutos debaixo de chuva no Rio de Janeiro. O Fluminense tomou a iniciativa e controlou a posse de bola, que terminaria em 62%, enquanto o Mirassol adotou uma postura defensiva. Aos 19 minutos, o goleiro Walter começou a brilhar ao buscar no ângulo uma cabeçada de Canobbio.

O time da casa rodava a bola no campo de ataque, mas esbarrava na forte marcação paulista e nos próprios erros de passe. Do outro lado, o goleiro Fábio foi um mero espectador e não precisou fazer nenhuma defesa na etapa inicial.

Pressão, trave e alívio nos acréscimos

Na volta do intervalo, o panorama se intensificou. O Mirassol seguiu acuado e viu o Fluminense aumentar o volume ofensivo. Aos cinco minutos, Walter voltou a aparecer bem em finalização rasteira de Canobbio. Pouco depois, aos dez, Savarino costurou pela faixa central e carimbou a trave esquerda.

O técnico Marcão promoveu mudanças, colocando nomes como Rodrigo Castillo e Riquelme para dar novo fôlego ao ataque. A pressão virou um bombardeio, exigindo que Walter terminasse a partida com oito defesas.

Porém, aos 46 minutos, a resistência amarela ruiu. Após cruzamento da direita, Castillo cabeceou na trave e, no rebote, Riquelme bateu forte com o goleiro caído para explodir o Maracanã e definir o placar. Na comemoração, o atacante tirou a camisa e recebeu o único cartão amarelo do time mandante no jogo.

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Com a vitória, o Fluminense chega a 63 pontos, consolida a quarta posição e confirma a vaga na Libertadores restando dois jogos. Contando este duelo, o Tricolor soma quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. Já o Mirassol permanece em 15º lugar com 41 pontos, ainda preocupado com a proximidade da zona de rebaixamento, acumulando apenas uma vitória em seu recorte recente de cinco partidas na competição.

O Fluminense volta a campo na próxima sexta, 27, para receber o Cruzeiro. O Mirassol joga no domingo, 29, em casa, contra o Athletico-PR.