O volante Martinelli é a principal novidade na lista de relacionados do Fluminense para a partida contra o São Paulo, marcada para esta quinta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do MorumBIS, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador passou por avaliação após a atividade desta quarta-feira e foi liberado para acompanhar a delegação.

O meio-campista não entra em campo desde o dia 14 de outubro, quando sofreu uma contusão no joelho esquerdo na semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Inicialmente, o departamento médico tricolor optou por um tratamento conservador, mas a necessidade de uma intervenção cirúrgica levou o atleta a passar por uma artroscopia.

A previsão inicial estipulada para a recuperação era de aproximadamente seis semanas. No entanto, o atleta apresentou rápida resposta aos trabalhos de transição física e foi reintegrado às atividades normais com o restante do elenco nos últimos dias.

Apesar da presença confirmada na viagem, a titularidade do camisa 8 ainda não está definida. A comissão técnica avalia utilizar o jogador de forma progressiva para retomar o ritmo de jogo. Com isso, a tendência para o confronto é a manutenção da dupla formada por Nonato e Hércules no setor de contenção do meio-campo.