Neste sábado, 17, o ex-atacante Fred conquistou o primeiro título como técnico do sub-20 do Fluminense, ao derrotar a Portuguesa-RJ por 4 a 1, no Estádio Marcelo Vieira, pela Taça Guanabara da categoria.

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Ao longo dessa fase campeonato, o Tricolor contabilizou nove vitória, dois empates e anotou gols em todas as partidas disputadas. Nos quatro últimos jogos, não teve a defesa vazada.

Como campeão, o Fluminense tem agora a vantagem do empate nas quartas de final, tendo o segundo jogo como mandante — o mesmo acontece se o time avançar até a final.

Antes de técnico do sub-20, Fred já era considerado ídolo nas Laranjeiras. Pelo clube, conquistou os Brasileirões de 2010 e 2012, o Carioca de 2012 e o Estadual de 2022.