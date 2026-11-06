O atacante Germán Cano descartou a possibilidade de encerrar a carreira ao término da temporada de 2026, período em que chega ao fim o seu contrato atual com o Fluminense. Em entrevista ao jornal argentino DSports, o jogador de 38 anos afirmou que se sente em boas condições físicas e deseja seguir em atividade nos gramados, seja no clube carioca ou em um novo projeto.

“Não mencionei nada sobre aposentadoria. Me sinto bem e quero continuar. Sinto que posso continuar contribuindo para o time e ajudando os mais jovens, que são o futuro do Fluminense. Sou grato ao futebol por tudo o que me deu, quero continuar jogando e aproveitando”, declarou o centroavante.

O atleta revelou ter mantido conversas com o Lanús, clube que o revelou na Argentina, mas ponderou sobre a dificuldade de um retorno ao país natal em função de sua adaptação ao futebol brasileiro e à vida no Rio de Janeiro.

A temporada de 2026 apresentou desafios físicos ao atacante, que enfrentou duas lesões graves ao longo do ano. Com 16 partidas disputadas na temporada, Cano marcou um gol no Campeonato Brasileiro, na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no Maracanã. Atualmente, o camisa 14 disputa espaço no setor ofensivo com o titular Hulk e com o conterrâneo Rodrigo Castillo.

Contratado pelo Fluminense em 2022 após passagem pelo Vasco, Cano consolidou-se como um dos principais nomes da história recente da instituição, sendo peça decisiva nas conquistas da Copa Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

A diretoria do Fluminense e os representantes do atleta planejam reunir-se ao fim da temporada para debater a renovação contratual ou o encerramento da passagem do argentino pelas Laranjeiras.