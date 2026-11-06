O Santa Cruz iniciou o planejamento para a temporada de 2027 com uma ampla reformulação em seu departamento de futebol. A diretoria do clube pernambucano oficializou o desligamento de 19 jogadores do elenco que participou da campanha de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Entre os nomes liberados está o volante Andrey, formado na base do Vasco e com passagens pelas seleções brasileiras de base, contratado como uma das principais figuras da equipe na temporada.

Outro destaque da lista é o atacante Alex Sandro, ex-Cruzeiro, que chegou ao Arruda na reta final da Série C e deixa o clube sem ter disputado nenhuma partida oficial.

A reformulação antecede a preparação para o retorno do Tricolor à Segunda Divisão nacional após nove temporadas. Para liderar o novo projeto futebolístico em 2027, a diretoria anunciou recentemente a contratação do técnico Zé Ricardo, que acumula passagens por clubes como Flamengo, Vasco e Internacional.

Em nota oficial, a instituição agradeceu o empenho dos atletas no objetivo alcançado na Série C. A relação completa de jogadores dispensados abrange:

Laterais
Pedro Costa (direito), Rodrigues e Alex Ruan (esquerdos);

Zagueiros
Edson Miranda e Jeferson;

Volantes
Andrey, Fabinho, Arilson e Fabiel;

Meias
Léo Costa, Patrick Allan e Silva;

Atacantes
Jhoninha, Nilton, Robinho, Tiago Marques, Alex Sandro, Cassiano e Eron

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