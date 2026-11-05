Os jogadores do Avaí retornaram às atividades na manhã desta quinta-feira, 5, no Centro de Formação de Atletas (CFA) da Ressacada, em Florianópolis, após suspenderem os treinos na quarta-feira em protesto contra o atraso de três meses de salários.

A paralisação por 24 horas havia sido decidida em consenso pelo elenco após a derrota para o Náutico pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o retorno aos trabalhos, a comissão técnica terá a manhã de sexta, 6, para realizar o último treino tático antes da partida contra o São Bernardo, agendada para sábado, 7, às 16h (de Brasília), na Ressacada.

O confronto marca a despedida do time diante de sua torcida antes da última rodada do torneio, contra o América Mineiro, no Estádio Independência.

A situação do Avaí na tabela de classificação da Série B é delicada. Para evitar o rebaixamento à terceira divisão, a equipe catarinense necessita obrigatoriamente vencer os dois compromissos restantes e torcer para que o Ceará não pontue em nenhuma das partidas finais da competição.