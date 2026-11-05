Impulsionado por uma base de 36 milhões de fãs no país, a consolidação da National Football League (NFL) no Brasil teve um capítulo histórico no dia 27 de setembro, quando o Maracanã recebeu mais de 72 mil torcedores para o duelo histórico entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens. O espetáculo no Rio de Janeiro evidenciou como as grandes ligas globais transformaram a experiência do público nas arenas.

Acompanhando esse movimento global de entretenimento esportivo, o projeto de requalificação do Serra Dourada se inspirou na NFL para aproximar o torcedor da emoção do jogo e criar ativos de hospitalidade em padrão global, valorizando a icônica arquitetura que faz do estádio um patrimônio do futebol no país. “O mercado goiano de entretenimento amadureceu e o público busca experiências completas. Fomos buscar nas maiores referências do esporte mundial a inspiração para transformar a hospitalidade no Centro-Oeste”, pontua o diretor comercial, Samuel Lloyd.

O Complexo Serra Dourada será o primeiro estádio do país a contar com camarotes fixos ao nível do gramado, situados a poucos metros dos atletas e do banco de reservas. O conceito inspirado nas Field Level Suites, do estádio do Dallas Cowboys, no Texas, também é visto em outras arenas da NFL, como o Mercedes-Benz Stadium, do Atlanta Falcons, na Geórgia, e o SoFi Stadium, utilizado pelos times Los Angeles Rams e Chargers, na Califórnia.

“A passagem da NFL pelo Brasil mostra como o esporte cria experiências memoráveis. No Serra Dourada, trouxemos a melhor referência para criar uma identidade própria para os goianos”, destaca o diretor superintendente do Complexo Serra Dourada, Paulo Rossi.

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Modernização e acessibilidade

A reestruturação do estádio inclui a aproximação da arquibancada ao campo, o rebaixamento do gramado em 1,5 metro e a construção de 23 camarotes no nível do campo. Para garantir visão limpa por cima das placas de LED e dos bancos de reservas, os camarotes serão projetados com piso elevado a 1 metro do gramado. O setor contempla 46 assentos adaptados para Pessoas com Deficiência (PCD) e assentos para Pessoas com Obesidade (PO).

Além de impulsionar o futebol goiano no cenário nacional, a requalificação transforma o complexo em uma vitrine estratégica para o mercado corporativo, com ambientes flexíveis para marcas, eventos e parcerias comerciais. “O Serra Dourada continuará sendo o espaço do torcedor goiano, mas com infraestrutura digna dos maiores estádios do mundo. Trazemos a referência da NFL para oferecer ativos modernos sem perder a essência do futebol. Um estádio moderno e eficiente é justamente o que viabiliza a democratização do futuro Complexo”, conclui Lloyd.

Sobre o Complexo Serra Dourada

O Complexo Serra Dourada representa a evolução do maior polo esportivo e de entretenimento do Centro-Oeste brasileiro. Localizado em Goiânia, o Complexo integra o histórico Estádio Serra Dourada — palco de momentos memoráveis do futebol mundial — ao Ginásio Valério Luiz de Oliveira e novas áreas de convivência. Sob um novo modelo de gestão e modernização, o espaço transcende o esporte, consolidando-se como um destino estratégico para grandes eventos internacionais, shows, feiras de negócios e gastronomia, impulsionando a economia e o turismo da região.