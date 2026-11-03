A Conmebol confirmou que realizará um novo lote de vendas de ingressos para as Categorias 1 e 2 (setores mistos) para a final da Copa Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes.

A medida ocorre após relatos de torcedores sobre instabilidades e indisponibilidade no sistema de compra durante a abertura inicial dos bilhetes. A entidade esclareceu que os ingressos não se esgotaram e que a nova fase de comercialização para o público geral está prevista para a próxima semana.

Para a torcida do Palmeiras, a venda da Categoria 3 — setor exclusivo localizado atrás do gol, ao custo de 95 dólares (cerca de R$ 516 na cotação atual) — terá início nesta sexta-feira (6), a partir das 10h (de Brasília), por meio do site oficial do evento.

A carga total destinada aos torcedores alviverdes é de aproximadamente 12 mil bilhetes, montante equivalente ao reservado para os torcedores do clube argentino.

A comercialização para a torcida alviverde seguirá um cronograma escalonado de prioridades de acordo com o plano e a pontuação (rating) dos sócios do programa Avanti, estendendo-se também aos associados do clube e proprietários de cadeiras cativas. Caso restem bilhetes após as etapas de pré-venda, o lote remanescente da Categoria 3 será aberto para não sócios no domingo, 8, das 10h às 22h.

Além da Categoria 3, os ingressos das áreas mistas no Estádio Centenário foram fixados em 340 dólares para a Categoria 1 e 250 dólares para a Categoria 2. A Conmebol estipulou o limite de um ingresso por CPF, permitindo a aquisição de até três bilhetes adicionais exclusivamente para sócios titulares acompanhados de dependentes menores de idade.

O acesso ao estádio no dia da decisão será realizado de forma inteiramente digital por meio de e-ticket com código QR, disponibilizado via aplicativo oficial 72 horas antes do confronto. Palmeiras e Estudiantes decidem o título da Libertadores no dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.