A relação entre clubes e torcedores está ultrapassando os limites dos estádios e ganhando novos espaços no ambiente digital. Com o avanço da gamificação, equipes brasileiras têm investido em jogos virtuais, sistemas de recompensas e experiências interativas para ampliar o engajamento, atrair novas gerações e fortalecer os vínculos com suas torcidas. As iniciativas mostram como a tecnologia pode transformar o torcedor em participante ativo da experiência esportiva, mesmo fora dos dias de partida.

Um dos exemplos mais recentes é o Botafogo-SP, que lançou a plataforma Missão Botafanaticos no início de outubro, em comemoração ao aniversário de 108 anos do clube. A iniciativa permite que sócios-torcedores participem de desafios e missões para acumular pontos de experiência (XPs) e moedas virtuais, chamadas Tibérios, que podem ser trocadas por recompensas e experiências exclusivas. O projeto também oferece benefícios relacionados à presença nos jogos, incentivando a participação dos associados durante toda a temporada.

“A Missão Botafanáticos nos permite acompanhar a participação dos torcedores durante a campanha e oferece recompensas exclusivas àqueles que demonstram sua fidelidade ao Botafogo-SP. O intuito da iniciativa é fazer com que os sócios-torcedores sejam ativos e se mantenham próximos do clube durante toda a temporada, para além do momento de adesão do programa ou do pagamento da mensalidade”, afirma Laura Louzada, gerente de Marketing do Botafogo-SP.

Outro exemplo recente vem do Paraná, a partir de uma iniciativa independente, sem relação com o clube, de torcedores do Athletico-PR. Em outubro, a Associação Nosso Atlético lançou o Museu Virtual da História Atleticana, projeto dedicado à preservação da memória do clube. A plataforma reúne fotografias, documentos, registros históricos e materiais compartilhados pelos próprios torcedores, permitindo que a comunidade participe da construção de um acervo coletivo. A visita virtual ocorre pelo computador, como se o jogador estivesse dentro de um game no qual pode explorar todos os cantos do museu.

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“Queremos reunir esse patrimônio e criar um espaço em que os atleticanos possam contribuir ativamente para preservar essa memória. O ambiente digital nos permite ampliar esse alcance, facilitar o acesso ao acervo e aproximar ainda mais a torcida da trajetória do clube, fortalecendo um sentimento de pertencimento”, explica Murilo, vice-presidente da Associação Nosso Atlético.

Anteriormente, o Palmeiras foi outro clube que já apostou nessa aproximação digital. Em abril de 2025, Alviverde lançou o Palmeiras Bloxverse, ambiente virtual desenvolvido na plataforma Roblox. A experiência permite que torcedores explorem uma cidade inspirada na história do clube, participem de minijogos e conheçam uma sala virtual de troféus. A iniciativa foi desenvolvida para ampliar a conexão com o público jovem e oferecer novas possibilidades de interação com a marca palmeirense.

O Atlético-MG também passou a explorar o universo gamer por meio do Galoverso, iniciativa lançada em novembro de 2023 que leva a identidade do clube a plataformas como Roblox, Fortnite e Minecraft. Entre as experiências desenvolvidas estão jogos temáticos, itens virtuais e atividades interativas, aproximando o futebol de públicos habituados ao entretenimento digital.

“Os games tornaram-se uma verdadeira linguagem e hoje consolidam-se como um dos principais territórios de expressão cultural do público jovem. A partir desses produtos gamificados, é possível criar experiências que agreguem valor real a esse público e que promovam a comunicação e o engajamento de uma maneira que outras formas de entretenimento não alcançam”, analisa Bruna Simões, CEO da Thunder Games, empresa brasileira especializada no desenvolvimento de jogos e de soluções gamificadas, com projetos já realizados para empresas como Brasilprev, Walmart e Terra Brasil Minerals.

Outra iniciativa de destaque no futebol brasileiro que contou com o uso da gamificação vem do Internacional. Desde 2023 o clube conta com o SuperApp Mundo Colorado, plataforma desenvolvida junto com a Imply ElevenTickets e que reúne diferentes pontos de contato entre clube e torcedor em um único ambiente digital, com serviços de ingressos, gestão de associados e programa de vantagens. O projeto inclui um sistema de gamificação em que as ações realizadas pelos fãs geram pontos que poderão ser trocados por prêmios exclusivos, como experiências, acesso a eventos, produtos e descontos.

“O torcedor busca cada vez mais experiências que vão além da compra de ingressos e da presença no estádio. A tecnologia permite reunir diferentes serviços em um único ambiente, oferecer benefícios personalizados e criar novas oportunidades de interação com o clube. Quando combinamos essas funcionalidades com recursos de gamificação, conseguimos estimular uma participação mais frequente e transformar o relacionamento com o torcedor em uma experiência contínua, que também gera valor para as instituições esportivas”, destaca Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

Robson Oliveira, sócio-fundador e presidente da FutebolCard, empresa especializada em gestão de ingressos e de programas de sócio-torcedor, destaca que o avanço dessas ferramentas permite que os clubes conheçam melhor seus públicos e desenvolvam estratégias de relacionamento mais eficientes.

“Hoje, os clubes têm a oportunidade de entender melhor o comportamento dos torcedores e transformar essas informações em experiências que realmente façam sentido para cada perfil. A gamificação entra como uma ferramenta importante nesse processo, porque incentiva a participação e valoriza o engajamento ao longo da temporada. Quando o torcedor percebe que sua relação com o clube oferece benefícios e experiências além dos jogos, essa conexão tende a se fortalecer”, explica.

“Existe um desafio global no esporte que é capturar a atenção das novas gerações, que possuem hábitos de consumo de mídia completamente diferentes das anteriores. Eles querem interagir, customizar e fazer parte. Ao criar ambientes virtuais interativos, os clubes abrem novas propriedades de patrocínio, atraem marcas e transformam o engajamento em novas linhas de receita recorrente”, complementa Rafael Soares, especialista em gestão e marketing esportivo.

A gamificação também encontra espaço entre os jovens que praticam futebol. O CUJU, plataforma alemã de análise de desempenho, combina avaliações físicas e técnicas com elementos comuns ao universo dos games, como desafios, pontuações e rankings. Por meio de oito testes registrados com um smartphone, os usuários recebem indicadores individuais e podem comparar seus resultados com os de outros jogadores da mesma faixa etária ou região. A proposta é transformar a avaliação esportiva em uma experiência interativa, aproximando a prática do futebol dos hábitos digitais das novas gerações.

“Os jovens já estão familiarizados com desafios, rankings e a possibilidade de acompanhar sua evolução em ambientes digitais. No CUJU, esses elementos fazem parte da experiência e permitem que cada jogador conheça melhor suas habilidades e compare seus resultados com os de outros atletas. É uma forma de aproximar a tecnologia da prática esportiva e tornar o acompanhamento do desempenho mais acessível e interessante para esse público”, afirma Vinícius Las Casas, gerente de marketing do CUJU no Brasil.