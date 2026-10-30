A Pelé Academia inaugurou na última quarta-feira, 28, em Resende (RJ), um campo de grama sintética que recebeu o nome de Marcos Senna, em homenagem ao ídolo e embaixador do Villarreal, da Espanha.

A nova estrutura é resultado de um investimento de 415 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões) do clube espanhol e marca mais um avanço na parceria entre as duas instituições, voltada à formação de jovens jogadores. A melhoria da infraestrutura também ocorre em meio ao processo de transformação do Resende em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), movimento que busca modernizar a estrutura do clube e ampliar as possibilidades de investimento.

A escolha do gramado sintético busca aproximar a rotina de formação da Pelé Academia das condições que os jovens poderão encontrar no futebol europeu. A adaptação desde cedo faz parte da preparação para o intercâmbio com o Villarreal, que oferece aos atletas a oportunidade de conhecer de perto a metodologia e o ambiente de treinamento do clube espanhol. Nos dois anos de parceria, nove jogadores da Pelé Academia já participaram dessa experiência na Espanha.

Campeão da Eurocopa de 2008 pela seleção espanhola, Marcos Senna defendeu o Villarreal por 11 temporadas e atua como embaixador da instituição há 12 anos. O ex-volante veio ao Brasil especialmente para participar da inauguração e, rodeado de autoridades como o prefeito de Resende, Tande Vieira, e inúmeras crianças presentes ao evento, destacou a importância do investimento para o desenvolvimento dos atletas e o fortalecimento da parceria:

“Em primeiro lugar, a nível pessoal, é um sonho. Jamais imaginei que inauguraria um campo com o meu nome. Mas a importância maior é para as gerações que estão vindo. Antes, a Academia não tinha um campo de grama sintética, e essa estrutura vai proporcionar mais horas de treinamento às tantas categorias. Pela quantidade de talentos que temos aqui, tenho certeza de que será muito importante para a Pelé Academia e para toda a região. É muito bom ver esse cuidado com a formação dos jogadores desde cedo e a união entre um clube com tradição na formação de atletas e o trabalho desenvolvido aqui em Resende”, afirmou Marcos Senna.

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Trajetória de sucesso da Pelé Academia

Fundada em 2019, com a presença de Pelé, a Pelé Academia ocupa uma área de 107 mil metros quadrados e já contribuiu para que mais de 50 jogadores chegassem a clubes do Brasil e do exterior. Entre os nomes de destaque está Jeffinho, que ganhou projeção no Botafogo após passar pelo projeto e foi negociado com o Lyon, da França, em uma transferência que se tornou, à época, a maior venda da história do clube carioca.

Outro nome de projeção internacional é o zagueiro Alexsandro, que passou pela Pelé Academia durante a construção da primeira fase do centro de formação. Atualmente no Lille, da França, o defensor também chegou à Seleção Brasileira principal.

A inauguração do campo integra um processo mais amplo de desenvolvimento da estrutura, que inclui planos de expansão da capacidade de alojamento e construção de novos campos. A modernização ocorre também em meio ao processo de transformação do Resende em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com a perspectiva de ampliar investimentos e oportunidades para o clube.