A Pelé Academia inaugurou na última quarta-feira, 28, em Resende (RJ), um campo de grama sintética que recebeu o nome de Marcos Senna, em homenagem ao ídolo e embaixador do Villarreal, da Espanha.

A nova estrutura é resultado de um investimento de 415 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões) do clube espanhol e marca mais um avanço na parceria entre as duas instituições, voltada à formação de jovens jogadores. A melhoria da infraestrutura também ocorre em meio ao processo de transformação do Resende em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), movimento que busca modernizar a estrutura do clube e ampliar as possibilidades de investimento.

A escolha do gramado sintético busca aproximar a rotina de formação da Pelé Academia das condições que os jovens poderão encontrar no futebol europeu. A adaptação desde cedo faz parte da preparação para o intercâmbio com o Villarreal, que oferece aos atletas a oportunidade de conhecer de perto a metodologia e o ambiente de treinamento do clube espanhol. Nos dois anos de parceria, nove jogadores da Pelé Academia já participaram dessa experiência na Espanha.

Campo sintético foi batizado com o nome de Marcos Senna – Samuel Viana/Divulgação

Campeão da Eurocopa de 2008 pela seleção espanhola, Marcos Senna defendeu o Villarreal por 11 temporadas e atua como embaixador da instituição há 12 anos. O ex-volante veio ao Brasil especialmente para participar da inauguração e, rodeado de autoridades como o prefeito de Resende, Tande Vieira, e inúmeras crianças presentes ao evento, destacou a importância do investimento para o desenvolvimento dos atletas e o fortalecimento da parceria:

“Em primeiro lugar, a nível pessoal, é um sonho. Jamais imaginei que inauguraria um campo com o meu nome. Mas a importância maior é para as gerações que estão vindo. Antes, a Academia não tinha um campo de grama sintética, e essa estrutura vai proporcionar mais horas de treinamento às tantas categorias. Pela quantidade de talentos que temos aqui, tenho certeza de que será muito importante para a Pelé Academia e para toda a região. É muito bom ver esse cuidado com a formação dos jogadores desde cedo e a união entre um clube com tradição na formação de atletas e o trabalho desenvolvido aqui em Resende”, afirmou Marcos Senna.

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Trajetória de sucesso da Pelé Academia

Fundada em 2019, com a presença de Pelé, a Pelé Academia ocupa uma área de 107 mil metros quadrados e já contribuiu para que mais de 50 jogadores chegassem a clubes do Brasil e do exterior. Entre os nomes de destaque está Jeffinho, que ganhou projeção no Botafogo após passar pelo projeto e foi negociado com o Lyon, da França, em uma transferência que se tornou, à época, a maior venda da história do clube carioca.

Ex-volante do Villarreal e da seleção espanhola interage com as crianças do projeto - Samuel Viana/Divulgação

Outro nome de projeção internacional é o zagueiro Alexsandro, que passou pela Pelé Academia durante a construção da primeira fase do centro de formação. Atualmente no Lille, da França, o defensor também chegou à Seleção Brasileira principal.

A inauguração do campo integra um processo mais amplo de desenvolvimento da estrutura, que inclui planos de expansão da capacidade de alojamento e construção de novos campos. A modernização ocorre também em meio ao processo de transformação do Resende em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), com a perspectiva de ampliar investimentos e oportunidades para o clube.

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