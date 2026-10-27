O técnico Abel Ferreira tem a oportunidade de encerrar a temporada de 2026 invicto em confrontos diretos contra os principais rivais do Palmeiras. O time entra em campo nesta quarta-feira, 28, diante do Santos, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, em seu último clássico regional no ano.

A equipe alviverde disputou 11 clássicos na atual temporada, somando partidas válidas pelo Campeonato Paulista, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. O retrospecto registra oito vitórias e três empates, o que representa um aproveitamento de 81,8% dos pontos disputados.

O setor ofensivo marcou 18 gols e a defesa sofreu quatro tentos nos duelos contra Corinthians, São Paulo e Santos. Na trajetória do ano, o clube avançou diante do São Paulo na semifinal estadual, superou o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil e venceu o Corinthians por 4 a 1 no campeonato nacional.

O desempenho em 2026 representa o melhor rendimento de Abel Ferreira em clássicos paulistas desde sua chegada ao clube, no fim de 2020. O índice supera o recorde anterior estabelecido em 2022, ocasião em que a equipe alcançou 79,5% de aproveitamento ao vencer dez das 13 partidas disputadas contra rivais estaduais.