Reportagem publicada na edição 1540, o especial de Dia das Crianças, de outubro de 2026

A

Altinha – Brincadeira coletiva cujo objetivo é manter a bola no alto usando os pés sem deixar que ela caia no chão.

– Brincadeira coletiva cujo objetivo é manter a bola no alto usando os pés sem deixar que ela caia no chão. Árbitro – Autoridade máxima em campo e responsável por apitar o jogo. É ele quem indica o início e fim da partida, marca faltas, distribui cartões, etc. Também chamado de juiz.

– Autoridade máxima em campo e responsável por apitar o jogo. É ele quem indica o início e fim da partida, marca faltas, distribui cartões, etc. Também chamado de juiz. Artilheiro – Jogador que faz mais gols em um jogo e/ou torneio; goleador; homem-gol.

B

Bagre – Também chamado de cabeça de bagre. Gíria usada para se referir a um jogador que carece de recursos técnicos. Tem origem na anatomia do peixe bagre, que tem uma cabeça grande e cérebro pequeno. Também chamado de perna de pau ou pereba.

– Também chamado de cabeça de bagre. Gíria usada para se referir a um jogador que carece de recursos técnicos. Tem origem na anatomia do peixe bagre, que tem uma cabeça grande e cérebro pequeno. Também chamado de perna de pau ou pereba. Baile – Quando um time está dominando o outro no campo; quando uma equipe tem forte superioridade técnica contra a outra.

– Quando um time está dominando o outro no campo; quando uma equipe tem forte superioridade técnica contra a outra. Balão – Jogada na qual o atleta encobre a bola por cima do adversário e a recupera do outro lado; também pode ser um chute forte dado para o alto sem direção específica.

– Jogada na qual o atleta encobre a bola por cima do adversário e a recupera do outro lado; também pode ser um chute forte dado para o alto sem direção específica. Bandeirinha – Assistente do árbitro e responsável por ajudar a controlar o jogo usando uma bandeira. Posicionados em linhas laterais opostas, os dois bandeiras marcam impedimentos, escanteios, laterais, etc.

– Assistente do árbitro e responsável por ajudar a controlar o jogo usando uma bandeira. Posicionados em linhas laterais opostas, os dois bandeiras marcam impedimentos, escanteios, laterais, etc. Banheira – Atleta que fica parado esperando a bola perto do gol adversário, geralmente em posição de impedimento.

– Atleta que fica parado esperando a bola perto do gol adversário, geralmente em posição de impedimento. Beque – Termo usado para se referir ao zagueiro ou atleta que joga na linha defensiva. Versão aportuguesa do termo back (atrás, em inglês).

– Termo usado para se referir ao zagueiro ou atleta que joga na linha defensiva. Versão aportuguesa do termo back (atrás, em inglês). Bicicleta – Chute dado de costas para o gol erguendo uma perna antes de outra em movimento de pedalada de bicicleta. Leônidas da Silva popularizou o gesto no Brasil; em espanhol, a acrobacia é conhecida como ‘chilena’, em homenagem ao suposto criador, Ramón Unzaga.

– Chute dado de costas para o gol erguendo uma perna antes de outra em movimento de pedalada de bicicleta. Leônidas da Silva popularizou o gesto no Brasil; em espanhol, a acrobacia é conhecida como ‘chilena’, em homenagem ao suposto criador, Ramón Unzaga. Bobinho – Brincadeira em que jogadores formam um círculo e tocam a bola entre si, enquanto um ou dois atletas ficam no centro tentando interceptar.

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