O Jogo das Lendas Feminino reuniu, neste domingo, 15, ex-jogadoras e personalidades do futebol feminino no Estádio Municipal Hermínio Esposito, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O evento contou com nomes como Formiga, Nildinha, Milene Domingues e Raquel e teve caráter beneficente, com arrecadação de alimentos não perecíveis.

Para acompanhar a programação, o público foi convidado a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível. PLACAR participou do encontro como parceira de mídia, em uma iniciativa que buscou valorizar a trajetória de mulheres que ajudaram a construir o futebol feminino brasileiro.

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Em entrevista exclusiva, Formiga destacou a importância da valorização da modalidade no país. “É muito gratificante trabalhar com o futebol feminino, mas é necessário maior valorização das categorias de base por meio da CBF. A realidade impõe que garotas de todos os locais do país possam ter oportunidades, para seguirmos crescendo.”

O evento foi realizado em momento de crescimento do futebol feminino. O Brasil sediará a Copa do Mundo de 2027, com a seleção em busca de seu primeiro título do torneio.