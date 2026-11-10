Reportagem publicada na edição 1540, o especial de Dia das Crianças, de outubro de 2026

O primeiro a chegar à Béco Barbearia é Rhavi Miguel Fonseca Ramos, de 6 anos. Vestindo uma camisa listrada do Santos, ele pede ajuda para subir na cadeira, previamente adaptada com um assento elevatório por causa de sua baixa estatura. Com tudo pronto, o barbeiro Yuri já puxa o papo:

– E aí, Rhavi, o que vai ser hoje?

– Vini Jr., eu sei fazer a dancinha dele! – responde, abrindo um largo sorriso que denuncia algumas “janelinhas” com os dentes de leite perdidos recentemente.

Na cadeira ao lado, o barbeiro Béco, dono do salão localizado em Santos, atende a outro cliente mirim: Nicollas Kaled Araújo Rocha, de 12 anos, que veste uma camisa vermelha do Liverpool.

– Quero o “asa delta”, tio – diz, referindo-se ao atual corte de Neymar, como o estilo é popularmente conhecido na cidade.

O clima de resenha toma conta do ambiente.

– Em que ano da escola você está, Rhavi? – pergunto.

– No 1º A da Escola Padre Waldemar, mas estou faltando porque minha irmã está com dor na perna – justifica, arrancando risos no salão.

– Ah, e o Waldemar é com dábliu, viu?

Ele confessa estar com mais saudades de bater bola com os amigos do que de estudar.

– Você sabia que eu sou goleiro e ainda jogo vôlei? Também já sei ler, escrever e contar até 300 desde o Pré. Aprendi antes de faltar!

Na cadeira ao lado, Nicollas, bem mais tímido, conta que joga de ponta-direita ou ponta-esquerda em uma escolinha do Novorizontino na cidade. Revela ser corintiano, embora só queira saber do corte do ídolo santista.

– Meu pai é santista, mas meu padrasto é corintiano. Só que eu gosto mesmo é do Neymar.

Lanço uma provocação:

– E se o Neymar platinar o cabelo?

– Eu platinei no ano passado, tio, faço também!

Insisto perguntando se o craque do Santos voltar a raspar quase zero, como fez nos tempos de Barcelona:

– Ah, aí já não sei, né! – sorri.

Visuais finalizados, reproduzidos fielmente ao dos jogadores. Rhavi dá um salto da cadeira e executa a comemoração de Vini Jr.

– Mas tu é enjoado, hein? – brinca um dos presentes

Chega a vez dos dois próximos clientes: Lucas Gabriel Santana e Rhyan Lucca Gomes, ambos de 10 anos, mas de perfis distintos.

Lucas é santista, fala pelos cotovelos, prefere Cristiano Ronaldo a Messi e só usa o corte de Neymar. Já Rhyan é corintiano, quieto, fã de Messi e varia o estilo entre o do astro do Real Madrid e o do Peixe.

– Geralmente peço o corte jaca (como é conhecido o estilo de Neymar no Rio de Janeiro), mas é a quarta vez que faço o Vini – conta Rhyan.

– Pergunta agora pro Zé Bonitinho! – provoca o barbeiro Yuri, apontando para Lucas.

– Você acredita que toda vez que cortamos, ele quer tirar uma foto comigo para ficar igual aos jogadores famosos? Semana passada ele me cobrou: ‘e aí, tio, não está esquecendo nada não?’ – acrescenta.

Yuri Alexandre Santos, 30, o ‘Yurizin’ ou ‘Gold Hands’ – apelidos carinhosos que recebeu dos jogadores por ter ‘mãos de ouro’ – é quem cuida pessoalmente das madeixas dos principais nomes da seleção brasileira, como Vinicius Junior, Rayan, Bruno Guimarães e até do técnico Carlo Ancelotti. O profissional acompanhou a delegação nas duas últimas Copas do Mundo com acesso privilegiado aos clientes (saiba mais da história na pág. XX). Béco, por sua vez, foi quem abriu as portas para as suas primeiras oportunidades como barbeiro. E a parceria dura até hoje.

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“Muitas vezes estou viajando para atender clientes, mas digo: ‘ó, vai lá no Béco’. E aí ele criou essa amizade com os meninos e com os jogadores”, afirma.

O menino Lucas, o Zé Bonitinho, atravessa a cidade de moto com o tio, o caminhoneiro Nelson Bento da Trindade, só para passar pelas mãos de Yuri.

– Sou fiel, não corto com outro. Fechado com ele. Se não, não fica bom. Quando o Yuri viaja, a vontade é nem mexer no cabelo – diz o exigente cliente.

A relação entre os barbeiros e os clientes mirins é curiosa. Apesar da pouca idade, os pais pouco interferem nos visuais. Os profissionais também viram conselheiros de adolescentes e jovens, já que muitos deles começam a frequentar a cadeira logo nos primeiros anos de vida.

“Os pais confiam em nós. E a partir daí dão total liberdade aos meninos: se querem risco ou até fazer sobrancelha. É diferente da nossa geração, em que o pai dava o dinheiro e ditava o estilo. Ainda avisava: ‘Ó, tô pagando hein?’”, relata Béco. “Tem alguns mais velhos, principalmente os de 13 e 14 anos, que se abrem mais e temos aval dos pais para chamar a atenção. Estamos aqui para cuidar deles. O barbeiro vira um amigo, um conselheiro, um psicólogo, um advogado”, completa.

Embora o salão seja tomado por quadros com camisas de clientes ilustres – os atacantes Kaio Jorge (Cruzeiro), Yuri Alberto (Corinthians) e Marcos Leonardo (Ajax) são os mais destacados, ao lado de uma Amarelinha autografada por jogadores da seleção –, há também quem não peça referências inspiradas no futebol. “Tem crianças que não gostam de futebol, faz parte. Agora, as que gostam cortam tanto que os pais pedem até desconto porque vêm toda semana. E a gente dá, né”, resume Béco.

Os dois últimos a sentar na cadeira são Gabriel Gulloni Lopes, de 7 anos, e Lorenzo Mendes Pereira, de 8. Lorenzo repete o estilo de Neymar, enquanto Gabriel surpreende ao adotar o visual de Bruno Guimarães.

– Jogo que nem o Vini Jr., sou mais de fazer gols, mas gosto do Bruno. Também curto o Mbappé e o Yamal – explica Gabriel.

Apesar da diversidade de escolhas, no topo da preferência está Neymar. Na brincadeira de “quem é melhor” com as crianças, o camisa 10 ganhava com folga de qualquer outro nome, só perdendo para Cristiano Ronaldo e Messi. No duelo particular entre os dois gênios do futebol mundial, o português venceu o arquirrival com quatro votos a dois.

Enquanto aguardavam os últimos amigos, Nicollas e Rhyan assistiam atentos à partida entre PSG e Brest na televisão da barbearia:

– Dembelé joga muito! – solta um.

– Nuno Mendes é o melhor lateral da atualidade – completa o outro.

Últimas tesouradas prontas, Nicollas faz a pergunta que não quer calar:

– Já acabou, tio? É que estou ficando com fome.

Para finalizar, os barbeiros posam para uma última foto com os meninos. Todos abraçados, como um verdadeiro esquadrão pronto para entrar em campo. As crianças se despedem, com a régua em dia e a resenha garantida até o próximo corte.

O SEGREDO DAS ‘GOLD HANDS’



Figura frequente nas concentrações da seleção brasileira e apelidado de Gold Hands (Mãos de Ouro, em inglês) pela habilidade com a máquina e a tesoura, Yuri Alexandre Santos, 30, começou a se relacionar com os jogadores há mais de uma década – e bem antes de escolher a atual profissão.

Natural de Santos, ele já mantinha amizade próxima com jovens revelações formadas no Peixe, como Yuri Alberto e Rodrygo, até decidir se arriscar na área. “Primeiro era amigo deles de jogar futevôlei, de ir à praia e de resenha. Depois que entrei e comecei a ficar bom, aí eles abriram muitas portas para mim. Dizem que aprendi rápido, que fui fora da curva”, conta.

Inicialmente, ele atendia a cada atleta pedalando de bicicleta de casa em casa. Depois, adaptou os cortes para a sala da própria casa. Há registros no local com jogadores como Marinho, Rodrygo, Jean Lucas, Kaio Jorge e Marcos Leonardo durante as passagens pela Vila Belmiro. Uma indicação de Rodrygo para cortar o cabelo na concentração da seleção brasileira abriu definitivamente o leque para ampliar a lista de clientes VIPs.

Do sonho de disputar uma Copa do Mundo – concretizado no Catar – até a edição mais recente do Mundial, ele se tornou nome certo em quase todas as convocações. Foi o responsável por dar o trato no visual de nomes como Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rayan, Roger Ibañez, Luiz Henrique, Bremer, Gabriel Magalhães, Endrick, Douglas Santos e Alex Sandro, além do técnico Carlo Ancelotti e de integrantes da comissão técnica durante todo período nos Estados Unidos.

“Eles me ajudam e têm confiança para além do corte. São amigos meus de conversar bastante, conhecer família, filhos, de estar no dia a dia. Sempre construí isso, mas sem forçar. É uma relação de irmandade. No caso do Yuri [Alberto], temos tatuado um ‘Ys’ [de Yuris]. Eu, ele e minha afilhada, a Ysis. Vi a irmã do Rodrygo crescer também. Não estou ali por status, mas porque os conheço desde criança. Ensinei o Rodrygo e o Yuri a dirigir.”

A amizade sólida permite até pitacos e influência direta nos visuais. Partiu do barbeiro a sugestão para que Vinicius Junior adotasse o moicano, abdicando do cabelo mais raspado dos tempos em que chegou ao Real Madrid. Mais recentemente, convenceu o atacante a ajustar a barba com a ajuda de Virgínia Fonseca, a influencer e namorada do craque. “Eu deixo o clima livre nos atendimentos. Não saio falando de jogos, de lances… Se eles querem conversar, converso. Se não, fico quieto e ponho uma música.”

Antes da Copa de 2022, a primeira em que viajou com a Seleção, ele fez questão de visitar João Araújo, o Didi, lendário cabeleireiro de Pelé por mais de 60 anos e inventor do famoso topete que virou marca registrada do Rei do Futebol. “Fui lá para trocar ideia, sem que ele soubesse quem eu era. Fiquei quase três horas conversando e, no final, me identifiquei. Falei que ele era uma inspiração para tudo o que faço hoje. Só faltou uma foto”, recorda.

A TÉCNICA DOS CORTES



NEYMAR

“Talvez o jogador que mais fez cortes na história. Quem assina o visual dele é o Nariko, grande amigo meu. Ele usa um low fade (técnica em que as laterais e a nuca são cortadas em sombreado degradê baixo), mas com um detalhe: um ‘V’ na parte de trás. Para as crianças, adaptamos para um mid fade [degradê médio] e tiramos um pouco em cima com a tesoura, já que a ideia é manter volume. Finalizamos com creme para ativar os cachos. É o que chamam de vezinho, asa delta e corte do jaca.”

VINI JR.

“No Rio, chamam de moicatrem, mas falamos sempre para pedirem como moicano do Vini. É um estilo próprio. Deixamos a parte de trás e fazemos só o sombreado na lateral, bem no começo do pezinho, como se fosse um taper fade, também conhecido como corte americano (um degradê sutil nas costeletas e na região da nuca). Nas crianças, depois damos uma hidratada nos cachos com pomada. O moicano dele já teve vários estilos: com um risco, dois riscos, com raio… e agora temos essa versão atual.”

BRUNO GUIMARÃES

“O dele é um mid fade (degradê médio). É parecido com o do Neymar, mas com dois risquinhos característicos na lateral”. Não são incomuns variações com o cabelo platinado. Diferente dos demais, o volante ainda combina o estilo com um cavanhaque ou barba mais aparada.

CARLO ANCELOTTI

“É o corte social. O básico bem feito, mas com um toque brasileiro que ele tem gostado bastante. Antigamente, passava a máquina quatro na lateral, mas adaptei para a dois. A família dele gosta e elogia a mudança.”

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