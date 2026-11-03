A Conmebol anunciou oficialmente a Colômbia como país-sede do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2027. A competição continental reunirá dez seleções da categoria, incluindo o Brasil, e está programada para ocorrer entre 22 de janeiro e 7 de fevereiro de 2027.

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Vagas no Mundial e histórico de títulos

O torneio continental funcionará como a principal via de classificação das equipes da América do Sul para a Copa do Mundo da categoria. Estão confirmadas as dez federações associadas: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

No quadro histórico de campeões da disputa de base, a seleção brasileira mantém ampla hegemonia com 13 troféus conquistados. O Uruguai aparece na sequência com oito taças, acompanhado por Argentina (cinco), Colômbia (três), Paraguai (um) e Equador (um).

Preparação e amistosos da equipe brasileira

Com foco na disputa do campeonato em solo colombiano, a seleção brasileira masculina sub-20 agendou dois amistosos contra a seleção peruana nos dias 13 e 16 de novembro, no Estádio do Mangueirão, em Belém. A convocação reuniu atletas em atividade em equipes tanto do futebol brasileiro quanto de fora do país para observação técnica antes do fechamento do elenco definitivo.