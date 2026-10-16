A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta sexta-feira, 16, que o técnico Carlo Ancelotti realizará a última convocação da seleção brasileira em 2026 no próximo dia 29 de outubro.
O treinador italiano definirá os atletas que representarão o país nos dois amistosos agendados para a Data Fifa de novembro, contra as seleções do Japão e de Singapura.
Os dois compromissos da equipe nacional serão disputados em continente asiático, no estádio Nacional de Singapura, arena com capacidade para 55 mil torcedores.
O primeiro desafio será contra os japoneses, marcado para o dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, no dia 17 de novembro, às 7h, o Brasil fechará o calendário anual enfrentando a seleção anfitriã de Singapura.
O embate contra a equipe nipônica marca um reencontro oficial logo após a disputa da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções mediram forças na segunda fase do Mundial, ocasião em que o Brasil a levou a melhor e garantiu a vitória por 2 a 1. Já o jogo contra os donos da casa reserva uma marca histórica, sendo a primeira vez que o Brasil enfrentará Singapura no futebol profissional.
A equipe comandada por Ancelotti chega para os últimos testes do ano visando manter o retrospecto positivo construído na Data Fifa anterior. Em seus compromissos mais recentes, o Brasil disputou uma rodada dupla contra a Austrália, registrando um empate por 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2, e encerrou sua participação com uma goleada de 4 a 0 sobre a Índia.