Durante a entrevista coletiva que anunciou a convocação da seleção brasileira para os amistosos internacionais, o técnico Carlo Ancelotti avaliou o cenário enfrentado pelos atacantes Endrick e Estêvão. Questionado sobre o pouco tempo de jogo de ambos nos gramados europeus, o comandante destacou o ganho físico imediato para a equipe nacional.

“Mas podemos também dizer, de maneira positiva, que chegam frescos. Que chegam frescos, não chega um jogador cansado. Então, acho que eles podem fazer uma boa atuação com a Seleção”, afirmou Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva.

Embora encare o descanso como vantagem a curto prazo, o treinador ressaltou que a continuidade em campo permanece essencial para a formação dos atletas.

“Sempre tenho a ideia de que, com um olho, você tem que olhar para trás e, com o outro, tem que olhar para a frente. O que significa olhar para trás? Significa que, obviamente, Estêvão ou Endrick… seria melhor que eles pudessem ter minutos, não tanto pelo momento, mas para a evolução futura do jogador”, explicou o técnico da seleção.

Na atual temporada de clubes, os dois atacantes enfrentam disputa acirrada por espaço no elenco. No Real Madrid, Endrick disputou 106 minutos em quatro confrontos, anotou um gol e foi titular em uma única oportunidade. Já pelo Chelsea, Estêvão registra 154 minutos em oito jogos, em processo de integração gradual após período de reabilitação física.