O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira, 9, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e a Índia, no dia 3 de outubro. A lista de convocados conta com oito estreantes: Pedro Morisco (Coritiba), Otávio (Cruzeiro), Arthur Dias (Athletico Paranaense), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Breno Bidon (Corinthians) e Gabriel Bontempo (Santos).

Pedro Morisco – Coritiba

Titular do Coritiba, o goleiro Pedro Morisco é um dos estreantes na convocação da seleção brasileira para a Super Data Fifa. Com apenas 22 anos, o arqueiro é uma das opções no radar para substituir Alisson, do Liverpool, após três Copas do Mundo.

Segundo o Sofascore, Morisco é o goleiro que mais evitou gols adversários no Brasileirão 2026. Com apenas dez jogos devido a uma lesão, o arqueiro já “salvou” o Coxa de 4,45 tentos.

Otávio – Cruzeiro

O goleiro Otávio, do Cruzeiro, é outro nome que fará sua estreia na seleção brasileira. Em 2026, o arqueiro assumiu a titularidade da Raposa após a lesão de Cássio. Neste ano, o atleta de apenas 20 anos já “salvou” a sua equipe de 3,1 tentos, segundo o Sofascore.

Arthur Dias – Athletico Paranaense

Destaque do Athletico Paranaense aos 19 anos, o zagueiro Arthur Dias é outra novidade na seleção brasileira. Tratado como um dos grandes talentos de sua posição, o defensor já é titular do Furacão e soma experiências na seleção brasileira de base.

Arthur tem boa imposição física, chama atenção pela segurança nos duelos individuais e tem boa qualidade na saída de bola. O jogador de 1,88m ainda tem forte capacidade de defender em campo aberto, característica cada vez mais valorizada em equipes que jogam com a linha defensiva adiantada.

Jair Cunha – Nottingham Forest

O zagueiro Jair, do Nottingham Forest, é um dos nomes da linha defensiva que também fará sua estreia na seleção brasileira. Com 1,98m de altura, o defensor se destaca pelo bom jogo aéreo, velocidade e agilidade. Na última temporada, o atleta registrou média de 1,3 duelos aéreos ganhos por jogo, segundo o Sofascore.

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Matheuzinho – Corinthians

Titular do Corinthians, o lateral-direito Matheuzinho vem se destacando pelo clube paulista e recebeu sua primeira oportunidade para defender a seleção brasileira. O atleta de 26 anos chama atenção pela capacidade ofensiva, velocidade e vigor físico. Segundo o Sofascore, o atleta soma 33 passes decisivos no Brasileirão 2026.

Mauro Júnior – PSV

Capitão e destaque do PSV, da Holanda, o lateral-esquerdo Mauro Júnior é mais uma novidade na convocação. Com passagens pela seleção brasileira de base, o defensor se destaca por sua inteligência tática e apoio ofensivo e defensivo. Na última temporada, o atleta de 27 anos anotou um gol e 11 assistências em 37 jogos pelo clube holandês.

Breno Bidon – Corinthians

Estreante na seleção, Breno Bidon é um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro. Após chamar atenção nas categorias de base, o meio-campista foi destaque do Corinthians na temporada de 2025, brilhando no título da Copa do Brasil.

Canhoto, habilidoso e ágil, Bidon chama atenção pela qualidade no passe e pela capacidade de controlar o ritmo do jogo. Pode atuar como segundo ou terceiro homem de meio, além da possibilidade de ser liberado para uma função mais ofensiva.

Gabriel Bontempo – Santos

Novidade na seleção brasileira, Gabriel Bontempo é um dos principais talentos da nova geração do futebol nacional. O meio-campista do Santos chama atenção por sua excelente visão de jogo e polivalência, podendo atuar tanto na criação de jogadas quanto mais à frente. Neste ano, o atleta de 21 anos soma cerca de 88% de precisão nos passes, segundo o Sofascore.