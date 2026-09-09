O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira pela primeira vez após a Copa do Mundo de 2026. Entre as mudanças da lista, chamou a atenção a entrada de três goleiros que não estiveram no último Mundial.

Os escolhidos pelo italiano foram Hugo Souza, do Corinthians, Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro. Apenas o goleiro do Timão tem experiência com a camisa do Brasil, enquanto os outros são jovens e aparecem como novidades do novo ciclo.

Durante a coletiva de imprensa, porém, Ancelotti evitou descartar nomes com experiência. “O Otávio está atuando muito bem no Cruzeiro, também o Morisco. O Hugo Souza eu já conheço. Mas não quer dizer que os outros estão excluídos. Alisson conhecemos muito bem. Quando chegar a Copa América, se Alisson seguir sendo o melhor goleiro do Brasil, ele vai jogar. Mas agora temos que priorizar caras novas.”

E completou, confirmando o peso de Taffarel, preparador da função, na escolha: “Sobre os goleiros, vale o mesmo que para os outros jogadores. Taffarel está avaliando os jovens agora, me parece que há outros também, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Europa.”

O que mais Ancelotti falou?

Recado aos que encerram ciclo

“Primeiro, agradecer aos jogadores que já tomaram a decisão de não estar com a sleção no futuro, agradecer a eles pelo compromisso de quando estiveram conosco. E para todos os outros não há porta fechada, a porta está aberta a todos. Lógico que agora eu prefiro focar meu trabalho com os jovens e acompanhar o progresso deles. Às vezes, o objetivo do clube não é o objetivo da seleção. Temos jogadores que pensamos que vão representar o futuro e eles não estão jogando, temos que acompanhar esses jogadores, se eles não jogam, temos que dar a oportunidade de eles jogarem e progredirem.”

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Mais jogadores do Brasileirão

“A verdade é que estamos vendo todos os campeonatos e todos os jogadores brasileiros. Agora alguns jogadores do Brasil estão em condição física melhor porque o Campeonato Brasileiro está mais adiantado que outras ligas, mas não estamos priorizando jogadores que atuam no Brasil. Os jogadores que chamei do Brasileirão estão bem e podem ajudar. Também há jovens que não conheço, têm potencial e precisamos dizer a eles que estamos observando, precisamos preparar uma nova geração de jogadores para a seleção.”

Mauro Júnior

“Mauro Júnior é um lateral-esquerdo com característica bastante diferente dos outros, gosta de jogar por dentro, ofensivo, com qualidade. É um lateral-esquerdo que não conheço muito, estamos avaliando todos os laterais-esquerdos que estão na Europa. Temos boas opções, Kaiki que está no Como. Todos os laterais da lista larga têm perfil para estar conosco nas próximas convocações. Sobre Mauro Júnior, quero vê-lo de perto, me parece que tem um perfil muito interessante.”

Como foi a última Copa?

“Acho que a Copa do Mundo foi uma decepção para nós, para mim, não tivemos a possibilidade de chegar onde esperávamos. A eliminação contra a Noruega nos decepcionou muito, lamentamos muito, porque até o minuto 60 desse jogo o time jogou bem. Tivemos dificuldade no primeiro tempo, mas depois, pouco a pouco, a equipe melhorou. A derrota contra a Noruega foi uma surpresa nesse aspecto, porque ninguém pensava em ser eliminado. Mas o esporte é assim. Depois, a reação de tudo isso a nível pessoal foi bastante complicada. Em um clube você tem a possibilidade de reagir cedo, tem um outro jogo, outra competição, aqui é muito mais complicado o período de dificuldades, a tristeza da derrota fica um pouco mais no coração.”

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Os remanescentes

“Escolhi esses jogadores (remanescentes) para ajudar nesta mudança de geração. Acho que eles são jogadores muito importantes para o futuro. Estamos certos que o compromisso deles, a qualidade deles, vai ajudar o grupo de jovens melhorar e se preparar. Isso não significa que outros estão fora. Pode ser que quando cheguem as competições, jogadores que estão fora podem voltar.”