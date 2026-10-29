Carlo Ancelotti anunciou a convocação da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro, nesta quinta-feira, 28, com cinco jogadores estreantes. A seleção entra em campo contra o Japão, no dia 14 de novembro, 3 contra Singapura, no dia 17.
Os estreantes são: Jonathan Jesus (Cruzeiro), André Luiz (Corinthians), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), Alisson Santana (Shakhtar Donetsk) e Allan (Manchester City). Na última convocação, o treinador italiano havia chamado oito nomes novos.
Apesar do futebol brasileiro em reta final de temporada, seis jogadores que atuam no país foram convocados.
Convocação da seleção brasileira
Goleiros
Bento – Al-Nassr
Lucas Perri – Torino
Pedro Morisco – Coritiba
Defensores
Arthur Dias – Athletico-PR
Carlos Augusto – Inter de Milão
Douglas Santos – Zenit
Gabriel Magalhães – Arsenal
Jair Cunha – Nottingham Forest
Jonathan Jesus – Cruzeiro
Vanderson – Monaco
Vitor Reis – Manchester City
Wesley – Roma
Meio-campistas
André Luiz – Corinthians
Andrey Santos – Manchester United
Bruno Guimarães – Arsenal
Danilo – Botafogo
Gabriel Bontempo – Santos
João Gomes – Aston Villa
Marlon Gomes – Shakhtar
Atacantes
Alisson Santana – Shakhtar
Allan – Manchester City
Endrick – Real Madrid
Estêvão – Chelsea
Raphinha – Barcelona
Rayan – Bournemouth
Vini Jr – Real Madrid