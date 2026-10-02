Carlo Ancelotti prepara várias novidades na escalação titular da seleção brasileira para o amistoso contra a Índia, no próximo sábado, 3. Nos treinamentos realizados em Calcutá, o técnico italiano testou sete mudanças em relação ao time que começou na vitória por 4 a 2 contra a Austrália.

Segundo o ge, Pedro, atacante do Flamengo, é o favorito para assumir a vaga de Raphinha no comando de ataque. O jogador do Barcelona sofreu uma lesão muscular na coxa, durante o duelo contra a Austália, e deve ficar afastado dos gramados nas próximas semanas.

Os nomes estreantes na seleção, que devem começar como titulares são Pedro Morisco, do Coritiba, e Arthur Dias, do Athletico-PR. Enquanto Morisco entra no lugar do goleiro Otávio, do Cruzeiro, o zagueiro do Furacão será o substituto de Jair, do Nottingham Forest.

Os únicos remanescentes da última partida são: Bruno Guimarães, Danilo Santos, Gabriel Bontempo e Vinicius Júnior.

Brasil e Índia se enfrentam neste sábado, 3, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium. Será a primeira vez que as seleções se enfrentam na história.

Possível time titular do Brasil contra a Índia

Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Júnior.