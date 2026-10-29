O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira, 29, a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão e Singapura, que ocorrerão em novembro, em Singapura. Os confrontos serão os últimos de 2026.
A lista de convocados de Ancelotti corresponde à Data Fifa de novembro, quando o Brasil disputará dois jogos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro confronto será contra o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), seguido pelo duelo contra a seleção local no dia 17, às 7h (de Brasília).
Apesar do futebol brasileiro em reta final de temporada, seis jogadores que atuam no país foram convocados.
Convocação da seleção brasileira
Goleiros
Bento – Al-Nassr
Lucas Perri – Torino
Pedro Morisco – Coritiba
Defensores
Arthur Dias – Athletico-PR
Carlos Augusto – Inter de Milão
Douglas Santos – Zenit
Gabriel Magalhães – Arsenal
Jair Cunha – Nottingham Forest
Jonathan Jesus – Cruzeiro
Vanderson – Monaco
Vitor Reis – Manchester City
Wesley – Roma
Meio-campistas
André Luiz – Corinthians
Andrey Santos – Manchester United
Bruno Guimarães – Arsenal
Danilo – Botafogo
Gabriel Bontempo – Santos
João Gomes – Aston Villa
Marlon Gomes – Shakhtar
Atacantes
Alisson Santana – Shakhtar
Allan – Manchester City
Endrick – Real Madrid
Estêvão – Chelsea
Raphinha – Barcelona
Rayan – Bournemouth
Vini Jr – Real Madrid