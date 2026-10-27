O Zenit recebeu o Dynamo Makhachkala e alcançou a liderança isolada da Liga Russa após a vitória por 2 a 0. Um dos jogadores mais importantes para a vitória e da temporada é o atcante Luiz Henrique. O camisa 11 começou atuando pelo lado esquerdo do ataque e, no segundo tempo, inverteu de lado.

Em uma temporada de disputa acirrada pelas primeiras posições do Campeonato Russo, no qual o Zenit é o líder, o brasileiro é titular absoluto da equipe e é o quarto jogador com mais participações em gols do clube na liga (3).

Luiz Henrique segue fazendo na Rússia o que demonstrou muito bem no futebol brasileiro e também na seleção brasileira. Ele é o segundo melhor driblador da liga, com 23 ações certas, e também está no top-3 em duelos individuais vencidos (50).

Além dos objetivos com o clube, o atacante mantém a seleção brasileira entre suas principais metas. Depois de já ter representado o país e disputado a Copa do Mundo de 2026, Luiz Henrique vive a expectativa de voltar a ser convocado e conquistar novas oportunidades com a Amarelinha. Na próxima data Fifa, o time comandado por Carlo Ancelloti enfrentará Japão e Singapura.

Um levantamento desde a estreia de Luiz Henrique pela seleção brasileira, em setembro de 2024, demonstra a capacidade de contribuição do atacante quando acionado ao longo das partidas. Considerando os jogadores que saíram do banco de reservas no período, o brasileiro soma cinco participações em gols, sendo dois gols e três assistências, e aparece como líder isolado nesse recorte estatístico.

O número o coloca à frente de nomes como Igor Thiago, Lucas Paquetá e Endrick, que contabilizam três participações cada. Ao todo, Luiz Henrique já disputou 16 partidas pela seleção brasileira.