Carlo Ancelotti saiu otimista da super Data Fifa, quando a seleção brasileira empatou em 1 a 1 e venceu a Austrália por 4 a 2 e goleou a Índia por 4 a 0. No período, ele usou todos os 26 jogadores convocados.

“Saímos deste período com a sensação de que os jogadores vão poder fazer melhor. Cada jogador tem sua características e, no final, saímos satisfeitos. Não importa que nível de jogo vamos ganhar, o que importa para nós é fazer o melhor, tendo em conta toda a nossa condição e a sua pressão contínua”, analisou Ancelotti, em entrevista coletiva.

O técnico também avaliou os nove atletas convocados pela primeira vez: “foram muito bem. Eu acho que o Jair jogou muito bem. Bontempo, o primeiro jogo foi melhor do que o segundo. O Breno (Bidon) entrou mostrando suas qualidades. O Arthur Dias fez muito bem. Os goleiros também. Neste aspecto, eu acho que estamos muito bem. Temos que dar-lhes oportunidade, porque se vê que os jogadores que têm mais dificuldade, jogadores que não têm minutos no clube, têm mais dificuldade para jogar um jogo competitivo, como pode ser o Estevão e como pode ser o Endrick.”

Ancelotti também mostrou já estar pensando na próxima Data Fifa, quando o Brasil enfrenta Japão e Singapura. “Este foi um período interessante. Tenho uma ideia muito mais clara para a próxima convocação. Obviamente não vamos mudar muito, mas quero ver outros jovens que não estavam prontos nesta próxima Data Fifa”, concluiu.