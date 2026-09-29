O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2, nesta terça-feira, 29, em Brisbane, em amistoso válido pela Super Data Fifa. Os gols da seleção brasileira foram marcados por Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinicius Júnior. Os australianos marcaram com Connor Metcalfe e Alessandro Circati.
Assim, o time de Carlo Ancelotti vence pela primeira vez no ciclo da Copa do Mundo de 2030. Na última sexta-feira, 25, o duelo contra os mesmos Socceroos terminou empatado em 1 a 1. Agora, a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Índia, no próximo sábado, 3, em Calcutá.