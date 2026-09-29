A busca de Carlo Ancelotti por alternativas para o gol da seleção brasileira começou com dois testes e três gols sofridos. Nos amistosos contra a Austrália, o treinador deu oportunidades a Hugo Souza e Otávio, que aparecem como possíveis substitutos de Alisson, goleiro doBrasil nas últimas três Copas do Mundo.

No empate por 1 a 1 em Townsville, na última sexta-feira, 25, Hugo Souza foi alvo de críticas após o gol de falta marcado por Nestory Irankunda. O goleiro do Corinthians também teve dificuldades em bolas aéreas durante a partida.

Quatro dias depois, em Brisbane, Otávio recebeu a primeira oportunidade como titular e viu a Austrália marcar duas vezes ainda no primeiro tempo, com Alessandro Circati e Connor Metcalfe. Ambos os lances colocaram o cruzeirense no centro de críticas.

Os testes acontecem justamente no início do ciclo para 2030, tendo em vista que Ancelotti decidiu observar novos nomes para a posição. Além de Hugo e Otávio, Pedro Morisco, do Coritiba, também foi convocado para os amistosos desta Data Fifa. Alisson, do Liverpool, então ficou de fora.

Os números, no entanto, pesam a favor do bastante contestado goleiro revelado pelo Internacional. Desde sua estreiapela seleção principal, no dia 13 de outubro de 2015, ele defendeu o Brasil em 83 partidas e sofreu 40 gols, média de 0,48 por jogo. Nesse mesmo período, a equope foi a campo sem ele em 56 jogos, com 52 gols sofridos. Média de 0,93.

Brasil em gols sofridos desde estreia de Alisson

Com Alisson: 83 jogos, 40 gols sofridos. Média de 0,48 gols sofridos por jogo

Sem Alisson: 56 jogos, 52 gols sofridos. Média de 0,93 gols sofridos por jogo