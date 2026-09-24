Carlo Ancelotti já tem definida a escalação da seleção brasileira em seu primeiro compromisso após a frustrante Copa do Mundo de 2026, um amistoso diante da Austrália.

O treinador italiano revelou o 11 inicial nesta quinta-feira, 24, em entrevista coletiva em Townsville: as principais novidades ficam por conta do goleiro Hugo Souza e do lateral Matheusinho, ambos do Corinthians, do zagueiro Vitor Reis, do Manchester City. Endrick, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea, voltam ao comando de ataque.

O time terá, portanto: Hugo Souza; Matheusinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães, Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Jr.

“Foi um período longo e bastante difícil, pois depois da Copa do Mundo não tínhamos tempo para nos reagrupar. Agora, acho que está dado um fim importante. Temos novos jogadores, temos novos jovens”, afirmou Ancelotti. “Não começamos um novo trabalho. Continuamos o trabalho feito até um ano, tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade.”

O Brasil fará três amistosos nesta Data Fifa. Nesta sexta, 25, enfrenta a Austrália, às 7h (de Brasília), em Townsville, mesmo adversário do dia 29, em Brisbane. No dia 3 de outubro, o Brasil encara a Índia, em Calcutá.