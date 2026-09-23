A seleção brasileira enfrenta a Austrália nesta sexta-feira, 25, às 7h (de Brasília), no primeiro compromisso após a Copa do Mundo de 2026. O amistoso marca o início do ciclo rumo a 2030, mais de dois meses depois da eliminação diante da Noruega, nas oitavas de final do último Mundial.

Apesar de sem muito peso, esse tipo de partida costuma despertar uma curiosidade acerca do que esperar para os próximos anos. Para o jogo do Brasil contra os australianos, por exemplo, o técnico Carlo Ancelotti promete iniciar novas observações.

Desde o penta de 2002, o Brasil já iniciou seis ciclos mundialistas. Em todos eles, ao menos um atleta que não havia disputado a Copa imediatamente anterior. Da mesma forma, muitos utilizados nesses primeiros jogos “sumiram” do ciclo e sequer passaram perto de uma convocação para o principal torneio de futebol do planeta.

2002 → 2006

Jogo de início do ciclo: Brasil 0 x 1 Paraguai, 21 de agosto de 2002

Menos de dois meses após conquistar a Copa do Mundo, Luiz Felipe Scolari, que fazia seu último jogo daquela passagem, manteve praticamente intacta a equipe campeã. Marcos, Cafu, Edmilson, Anderson Polga, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kléberson, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo foram os titulares que jogaram com a “faixa de campeão”.

Apenas Ricardinho foi titular sem ter ido à Copa da Coreia do Sul e do Japão. O jogador, porém, se manteve e disputou o Mundial de 2006, enquanto nomes como Rivaldo, Kléberson, Edmilson, Anderson Polga e Marcos ficaram pelo caminho.

2006 → 2010

Jogo de início do ciclo: Brasil 1 x 1 Noruega, 16 de agosto de 2006

A eliminação para a França nas quartas de final encerrou o ciclo da chamada geração do “quadrado mágicos”. No primeiro jogo após o Mundial, Dunga apresentou uma equipe bastante diferente da que atuou na Alemanha.

Daniel Carvalho ganhou espaço no meio-campo, enquanto Robinho e Fred, que já ganhavam espaço formaram a dupla de ataque titular. Novidades nas laterais também buscavam encerrar a era de Cafu e Roberto Carlos.

2010 → 2014

Jogo de início do ciclo: Brasil 2 x 0 Estados Unidos, 10 de agosto de 2010

Pouco depois da eliminação para a Holanda, Mano Menezes assumiu a Seleção com a missão de iniciar uma renovação. O amistoso contra os Estados Unidos marcou a primeira partida de Neymar na Amarelinha.

A escalação reuniu o craque aos muito promissores Paulo Henrique Ganso e Alexandre Pato. Os três trio concentravam grande parte da expectativa em torno da nova geração.

David Luiz e Thiago Silva também apareceram juntos na defesa, completa por Daniel Alves e André Santos, lateral-esquerdo que desapareceu das convocações no decorrer do ciclo. O treinador Mano Menezes também foi susbstituído.

2014 → 2018

Jogo de início do ciclo: Brasil 1 x 0 Colômbia, 5 de setembro de 2014

O primeiro jogo após a Copa realizada em casa aconteceu menos de dois meses depois da eliminação vexatória para a Alemanha. De volta ao comando da seleção, Dunga manteve parte importante da base anterior.

Titulares no 7 a 1, Maicon, David Luiz, Luiz Gustavo e Oscar fizeram parte do onze inicial. Ramires, utilizado no dia da derrota histórica, também atuou desde o início. Nenhum desses jogadores foi à Copa de 2018, assim como o treinador.

2018 → 2022:

Jogo de início do ciclo: Brasil 2 x 0 Estados Unidos, 7 de setembro de 2018

Entre os ciclos recentes, este foi um dos que apresentaram menor mudança em relação à Copa anterior. Tite, mantido após ser eliminado pela Bélgica, manteve a espinha dorsal formada por Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar.

Douglas Costa e Roberto Firmino também apareceram entre os titulares. Uma aposta foi Fabinho, utilizado como lateral-direito, antes de se tornar um dos grandes volantes do mundo.

2022 → 2026

Jogo de início do ciclo: Brasil 1 x 2 Marrocos, 25 de março de 2023

Sem um treinador definitivo após a Copa do Catar, o Brasil foi comandado interinamente por Ramon Menezes. Em março de 2023, tendo em vista a disputa do Mundial no fim de 2022, o amistoso acabou com derrota diante de Marrocos.

Casemiro, Rodrygo e Vinicius Júnior lideravam uma equipe que contava com nomes como Andrey, Róger Ibañez e Rony. Emerson Royal e Alex Telles também apareciam como tentativas de sanar o já antigo probelma das laterais.

Curiosamente, seis dos onze estiveram no Mundial de 2026, sob batuta de Carlo Ancelotti. Foram eles Weverton, Ibañez, Casemiro, Andrey, Paquetá e Vini.