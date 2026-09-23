Bruno Guimarães abriu o jogo, nesta quarta-feira, 23, sobre o pênalti perdido contra a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o volante falou sobre como lidou com o erro na partida que marcou a eliminação do Brasil no Mundial.

“É um sentimento muito ruim, definitivamente. Perder um pênalti faz parte do futebol, mas a gente nunca está pronto para isso acontecer. Obviamente, é uma ferida, é uma cicatriz”, inicia Bruno.

“Está muito recente, ainda me magoa, ainda me dói muito isso ter acontecido. Mas faz parte do futebol. Que eu possa aprender com os meus erros, que é o mais importante”, complementa.

Apesar do erro, Bruno diz que não pretende se esconder de uma nova cobrança, afirmando que busca usar a situação como aprendizado para o novo ciclo do Brasil.

“Se tivesse outro pênalti e fosse delegado a mim, eu não vou me esconder. Eu vou bater de novo mil vezes se tiver que fazer, porque representar essa camisa, representa tudo para mim, sempre foi o maior sonho da minha vida. […] Sofri muito, como eu disse, mas é bola para frente, é pensar. Não dá para mudar o passado, e sim o futuro”, comenta.

Bastidores da cobrança

Após a eliminação, inúmeras discussões surgiram em torno da escolha de Bruno para o pênalti, uma vez que Vini Jr. também estava em campo. Durante a coletiva, o volante da seleção explicou que a decisão sobre quem cobraria foi feita antes da partida.

“Sempre antes do jogo a gente tem a nossa preleção, e o professor determina quem vai bater. Eu fui o cara escolhido para bater. Ali na hora, teve jogadores que quiseram pegar a bola. Um jogador pega, passa para o outro, até para tentar enganar o goleiro. E foi isso que aconteceu, nada demais. O Vini não era. Quem tinha que bater o pênalti era eu”, explica.

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