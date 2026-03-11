Carlo Ancelotti vai anunciar a última convocação para testes na seleção brasileira na próxima segunda-feira, 16, antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos, como amistosos preparatórios.

No entanto, alguns atletas estão de fora da pré-lista de Ancelotti por conta de lesões e problemas físicos e correm contra o tempo para se recuperarem a tempo de serem chamados no dia 19 de maio, data da convocação para a Copa.

Jogadores da seleção lesionados

Com uma ruptura no ligamento anterior e no menisco do joelho direito, Rodrygo está fora da próxima convocação da seleção e perderá a Copa de 2026. Com a lesão grave, o jogador do Real Madrid só deve voltar aos gramados no meio do início do ano que vem. O ponta é o único atleta que certamente perde a Copa por lesão.

Bruno Guimarães é um dos pilares do meio-campo de Carlo Ancelotti, mas a seleção não poderá contar com ele nesta data Fifa. O volante do Newcastle teve uma lesão muscular considerada grave na parte posterior da coxa, em fevereiro. Bruno voltou ao Brasil para realizar a sua recuperação e a expectativa é que em meados de abril o jogador volte ao gramados