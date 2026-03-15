Carlo Ancelotti vai anunciar a última convocação para testes na seleção brasileira na próxima segunda-feira, 16, antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos, como amistosos preparatórios.

Tendo em vista lesões de jogadores com espaço já conquistado, como é o caso de Rodrygo, novas vagas surgem. Assim, nomes em alta, com bom desempenho recente, vivem expectativa de uma chance a pouco dias do Mundial.

Desse modo, PLACAR levantou detalhes e principais informações sobre as possíveis peças que podem aparecer pela primeira vez em uma convocação da seleção brasileira. Confira:

Igor Thiago

Vice-artilheiro da Premier League pelo Brentford, o centroavante de 24 anos é um dos principais nomes da posição na temporada. Com bom porte físico, velocidade e jogo aéreo, o jogador revelado pelo Cruzeiro ainda não recebeu uma chance na seleção.

Atualmente, Igor Thiago disputa posição com nomes como Endrick, João Pedro, Pedro, Kaio Jorge entre outros.

Rayan