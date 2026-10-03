O Brasil confirmou o favoritismo e goleou a Índia por 4 a 0 na manhã deste sábado, 3, no estádio Salt Lake, em Calcutá. No primeiro confronto da história entre as duas seleções, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou o amistoso para promover estreias e rodar o elenco. Estêvão, Pedro e Samuel Lino (duas vezes) construíram o placar de uma partida amplamente dominada pela equipe brasileira, que terminou com 65% de posse de bola e 14 finalizações contra 9 dos donos da casa.
Controle absoluto e vantagem no primeiro tempo
Sob forte calor de 29°C, a seleção brasileira iniciou o jogo ditando o ritmo, forçando as jogadas pela esquerda com Vini Júnior. Apesar da lentidão na troca de passes em alguns momentos e do alto número de impedimentos — foram 11 do Brasil em toda a partida —, a superioridade técnica prevaleceu.
Aos 28 minutos, Matheuzinho serviu Estêvão, que invadiu a área pela direita e bateu de canhota por baixo para abrir o placar. Pouco depois, aos 35 minutos, Pedro quase ampliou ao cabecear na trave após cruzamento do estreante Gabriel Bontempo. A insistência deu resultado aos 42 minutos: Estêvão retribuiu com uma enfiada de bola para Pedro, que saiu na cara do goleiro Gurpreet e finalizou forte para fazer 2 a 0.
Mudanças, sustos e o brilho de Samuel Lino
Na volta do intervalo, Ancelotti promoveu cinco alterações de uma vez, colocando nomes como Samuel Lino e Douglas Luiz em campo. A Índia tentou responder e exigiu boa defesa do estreante goleiro Pedro Morisco aos 55 minutos, em chute de Manvir. Aos 58 minutos, porém, o Brasil ampliou. Douglas Luiz interceptou um passe no ataque e a bola chegou a Samuel Lino, que recebeu de Pedro e chutou colocado no canto oposto, marcando seu primeiro gol com a camisa principal.
Os donos da casa ainda assustaram aos 64 minutos, quando Williams finalizou e Mauro Júnior salvou praticamente em cima da linha.
Goleada selada e próximos compromissos
Com o jogo controlado e o ritmo mais lento devido ao calor e às inúmeras substituições de ambos os lados, o Brasil administrou a posse de bola, que rendeu 574 passes trocados contra 305 dos indianos. Já nos acréscimos, aos 95 minutos, Samuel Lino recebeu aberto na ponta esquerda, livrou-se da marcação e bateu por baixo para fechar a conta em 4 a 0.
Sem pontos ou classificação em jogo por se tratar de um amistoso, as equipes agora focam em seus próximos testes. A Índia volta a campo no dia 6 de outubro contra o Uruguai. Já o Brasil terá o Japão pela frente no dia 14 de novembro, na próxima data FIFA.