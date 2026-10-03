Neste sábado, 3, o Brasil goleou a Índia por 4 a 0, em amistoso disputado no estádio Salt Lake, em Calcutá. Apesar do placar elástico, as comemorações comedidas após os gols marcados chamou a atenção durante a transmissão. Em entrevista pós-jogo, Samuel Lino justificou as reações.

“Acho que é pelo calor. O gol é o mais importante do futebol, e a comemoração é uma coisa linda. Mas às vezes é importante se poupar, porque é um calor imenso. Faz parte, cada um tem sua cultura. A gente, no Brasil, está acostumado sempre com festa. Bastante calor, mas o que pesa é o mormaço. Não tem como jogar num ritmo rápido sempre, porque o calor atrapalha. Mas a gente soube lidar bem e conseguir a vitória”, explicou o atacante do Flamengo.

Com três gols marcados por jogadores rubro-negros, dois dele e um de Pedro, ele também aproveitou para exaltar o momento do clube carioca: “Hoje foi uma grande vitória da seleção. Fico feliz de ter ajudado e pelo gol do Pedro, dois gols de jogadores do Flamengo. Mostra como o Flamengo está bem representado.”

Para fianlizar, Lino, que entrou no lugar de Vini Jr. avaliou a concorrência dentro da seleção: “Sei que a concorrência é gigante com o Vini, que hoje na posição é o melhor do mundo, e tem outros, como Rodrygo. Mas confio em mim,no meu trabalho, vou continuar trabalhando no meu clube.”