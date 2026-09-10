Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti na última quarta-feira, 9, o meio-campista Gabriel Bontempo possui uma relação de longa data com o Santos.

Aos 11 anos de idade, ele foi aprovado em uma seletiva pelo ex-atacante Juary, integrante da primeira geração de Meninos da Vila, de 1978, se destacando em uma franquia da escolinha do clube em Uberaba, no interior de Minas Gerais. No mesmo ano, em 2015, chegou à equipe sub-11.

“11 de novembro de 2015. Esse foi o dia em que Gabriel Bontempo, um menino sonhador da Escolinha #MeninosDaVila de Uberaba, foi aprovado nas avaliações para a categoria sub-11 do Santos FC. Quase 11 anos se passaram. O garoto vingou na maior base do mundo, assumiu a titularidade no elenco profissional e, hoje, 9 de setembro de 2026, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a #SeleçãoBrasileira”, publicou o Santos nas redes sociais.

A joia, contudo, poderia ter tido outro destino já que também possuía uma oferta do Fluminense. Pesou para o “sim” a influência dos tios e do avô, santistas.

“Eu sempre gostei do Santos. Meus tios são santistas e sempre assisti aos jogos por conta do Neymar, que me encantava. Tive a oportunidade de ir para o Fluminense. Era Flu ou Santos, mas quando pus na balança pensei: ‘vou para o Santos, o Santos do Ney’. Meu avô também não perdia um jogo”, contou, em entrevista ao canal do jornalista Lucas Musetti, em agosto de 2025.

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A permanência em Santos passa e muito pela história do avô José Eurípedes. Com os pais trabalhando em Uberaba – a mãe é dentista e o pai cabeleireiro -, coube ao avô a missão de acompanhá-lo na nova cidade.

Eurípedes já era o responsável por levar Bontempo aos treinos em Minas Gerais, mas sentia dificuldades de adaptação. Viu na venda de queijos um caminho para seguir dando suporte ao neto em seu processo de formação.

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“Meu avô sempre foi muito ativo, nunca para quieto. No meu primeiro ano ele estava deprimido, não era mais ele. Então minha mãe deu essa ideia de trazer os queijos mais para mantê-lo na ativa. Acabou que começou a ajudar na renda”, explicou na mesma entrevista.

“Era mais para mantê-lo ocupado, sair para a rua. Deu a ideia para ele e ficou mais famoso que eu. Hoje ele tem vários clientes fixos, mas começou vendendo na base. A gente andava de fusquinha, ele chegava no portão 6 da Vila Belmiro e deixava os queijos em cima. E foi atraindo clientes”, completou.

O avô acabou ganhando fama na base como “Rato dos Queijos” ou só “Ratinho”, pela semelhança física com o apresentador do SBT Carlos Roberto Massa, o Ratinho: “parecia o da televisão, aí juntou: rato por conta do queijo e da aparência”.

Bontempo fez sua estreia como profissional em janeiro de 2025, já no limite do tempo de permanência nas categorias de base, com três participações em Copa São Paulo e 20 anos completos. Em apenas um treino, ele impressionou a comissão do então treinador Pedro Caixinha.

“Foi importante para mim [esse tempo]. Eu amadureci, na base aprendi a fazer várias funções, diversas posições, mas quando chega aos 20 anos bate aquela pressão, sabe? Poxa, estou com 20 anos e não cheguei ao profissional ainda? Preciso fazer alguma coisa para ter oportunidade. Foi tudo no tempo certo. Foi importante para amadurecer, aprender funções e chegar preparado”, contou.

Inicialmente, o jogador foi chamado apenas para integrar uma atividade com atletas que não haviam jogado em uma partida anterior, mas acabou convencendo.

“Meu primeiro treino foi só com os auxiliares. Os profissionais haviam jogado, então eram só os que não participaram ou não foram convocados. Aí já fui bem e no outro dia passei a fazer parte do grupo completo. Fui bem de novo e depois, na mesma semana, fui convocado para o clássico contra o Palmeiras”.

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Ao todo, ele já participou de 78 partidas, com oito gols marcados e seis assistências. Vive seu melhor momento desde a chegada do técnico Cuca, que passou a utilizá-lo mais avançado, com mais liberdade para criar e participar mais das jogadas ofensivas pelo lado direito.

“É um motivo de enorme orgulho para todos nós ver o Gabriel Bontempo chegar à seleção brasileira. A trajetória dele representa muito do que acreditamos e trabalhamos para construir no clube. Além de formar grandes jogadores, também realizar sonhos. Desde a escolinha Meninos da Vila, em Uberaba, até a titularidade no profissional e agora a convocação para a seleção, o Gabriel escreveu uma história de dedicação, talento e identificação com o Santos. É um verdadeiro Menino da Vila e merece viver esse momento tão especial. Que seja apenas o começo de uma trajetória muito vitoriosa”, disse o presidente Marcelo Teixeira.

Em abril deste ano, Bontempo acertou a renovação de contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2030. O Peixe assinou a ampliação do vínculo com o jovem de 21 anos, que antes tinha validade até o fim de 2028.