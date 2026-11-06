Abel Ferreira, criticou abertamente a conduta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) referente à ausência de convocados do Palmeiras e do Flamengo para a seleção brasileira e os impactos no Campeonato Brasileiro. Em entrevista após goleada por 6 a 1 sobre o Remo, o treinador português reprovou os critérios adotados para a próxima Data Fifa.

O que disse o treinador sobre os critérios da CBF?

Durante a coletiva de imprensa, o comandante alviverde relembrou que a equipe já não vinha sendo chamada e contestou a justificativa de preservação dos atletas que disputam o topo da tabela. Abel comparou com o Flamengo, que teve jogadores na última convocação e, dessa vez, não teve nenhum nome da lista, para manter, segundo a CBF, a paridade com o Palmeiras.

“Quantos jogadores do Palmeiras foram convocados para a Seleção Brasileira na última convocação? Nenhum, né. Mas nessa agora, dispensaram todo mundo. Eu não gostei de ouvir dizer que não iam convocar jogadores do Palmeiras, quando antes não tinha acontecido isso”, afirmou Abel.

O treinador ainda ressaltou o impacto das convocações para decidir o campeonato. “O Brasileirão é um campeonato especial e é vencido por muitos fatores, um deles é esse”, afirmou.

Qual o impacto das convocações estrangeiras no elenco?

O técnico português também usou como exemplo a convocação de outras seleções, alegando que a opção da CBF de não chamar atletas de Palmeiras e Flamengo não surtiu um efeito de equilíbrio, já que o alviverde teve outros nomes chamados em países da América do Sul.

“O Brasil decide não convocar três, quatro jogadores do Flamengo, e agora a Argentina, com todo o direito vai levar dois, três nossos, o Paraguai a mesma coisa… Aí eu pergunto se é justo uma equipe que está brigando pelo Brasileiro enxergar seleções que dispensam jogadores, enquanto outras levam para o outro lado do mundo. O Palmeiras está em reta final de temporada e precisa muito deles”, declarou Abel Ferreira.

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Como o técnico avalia a briga pelo título nacional?

Apesar de contestar o desequilíbrio provocado pelo calendário e pelas datas internacionais, o treinador fez questão de reconhecer os méritos esportivos do adversário direto na liderança.

“Primeiro dizer que temos um rival fantástico nessa competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles. Mesmo ganhando aqui, continuamos a depender deles. Tem tudo e mais alguma coisa pra ganhar”, disse.

O Palmeiras tem 73 pontos conquistados na segunda colocação, enquanto o Flamengo lidera com 76 pontos. Os dois times ainda se enfrentam no Nubank Parque, pela 36ª rodada da competição.