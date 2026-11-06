O Palmeiras não tomou conhecimento do Remo na noite desta quinta-feira, 5, e aplicou uma goleada impiedosa por 6 a 1 no Nubank Parque, em São Paulo. Em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista construiu o resultado com facilidade desde os primeiros minutos, ditando o ritmo do confronto com 56% de posse de bola e 17 finalizações. A vitória elástica mantém os donos da casa firmes na vice-liderança, enquanto a equipe paraense vê sua situação na zona de rebaixamento se agravar ainda mais na reta final da competição.
Início avassalador e goleada construída cedo
A postura ofensiva do Palmeiras sufocou o adversário logo após o apito inicial. Aos quatro minutos, após lançamento de Vitor Roque, Jhon Arias limpou o goleiro Marcelo Rangel e tocou para o gol vazio, abrindo o placar. Dez minutos depois, o colombiano apareceu nas costas da zaga para escorar o cruzamento de Khellven e ampliar. O ritmo não diminuiu, e aos 21, Jhon Arias cruzou da direita, a bola chegou em Maurício, que dominou e acertou o ângulo direito para fazer o terceiro. Totalmente dominado, o Remo mal conseguia passar do meio-campo e viu o prejuízo aumentar aos 36 minutos, quando Marcelinho marcou contra o próprio patrimônio no lance em que Vitor Roque finalizava na segunda trave. Nos acréscimos, aos 47, um vacilo de Andreas na saída de bola permitiu que Zé Welison roubasse a posse e chutasse da entrada da área; a bola desviou na cabeça de Gómez e enganou Carlos Miguel, descontando para os visitantes antes do intervalo.
Substitutos brilham e fecham o placar
Na volta para a segunda etapa, o Palmeiras diminuiu a intensidade, mas continuou letal nas investidas. As alterações promovidas no intervalo e ao longo do tempo surtiram efeito imediato. Aos dez minutos, Flaco López, que havia acabado de entrar na vaga de Arias, recebeu na entrada da área, cortou para o meio e bateu rasteiro no canto esquerdo para marcar o quinto. O Remo tentava se defender e parava nas faltas, acumulando quatro cartões amarelos no segundo tempo (Marllon, Jajá, Marcelinho e Edson Fernando). Aos 35 minutos, foi a vez de Felipe Anderson, outro que saiu do banco, deixar sua marca: após roubada de bola de Vitor Roque e passe de López, o camisa sete bateu no canto direito e selou o 6 a 1. Os visitantes ainda quase marcaram o segundo no fim, mas Eduardo Melo acertou a trave esquerda. Exigido, o goleiro remista Marcelo Rangel ainda evitou um placar pior com quatro defesas ao longo do duelo.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Palmeiras chega aos 73 pontos, consolidado na 2ª colocação do Brasileirão, ostentando uma sequência de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos do torneio. A equipe paulista, que já tinha vaga na Libertadores matematicamente garantida antes mesmo de a bola rolar, volta a campo no domingo, 8, contra o Vasco, pela Copa do Brasil. Já o Remo permanece afundado na 19ª posição, com 29 pontos, e amarga um balanço de apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pela Série A. O time paraense tentará a recuperação na quarta-feira, 18, quando recebe a Chapecoense pelo campeonato nacional.