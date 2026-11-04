O Palmeiras finalizou na manhã desta quarta-feira, 04, na Academia de Futebol, a preparação para encarar o Remo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou ajustes de posicionamento, marcação e construção ofensiva, além de treinos de finalização da entrada da área.

Em tratamento de uma contusão muscular na coxa direita, o atacante paraguaio Ramón Sosa avançou no processo de transição física. O atleta realizou trabalhos nas instalações internas do centro de excelência e também foi ao campo sob a orientação do Núcleo de Saúde e Performance. Apesar da evolução clínica, a comissão técnica deve optar por mantê-lo fora da partida.

Além de Sosa, o ataque palmeirense não conta com Paulinho, entregue aos cuidados médicos por causa de um trauma na panturrilha direita. Em razão do desgaste físico e da decisão de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco no fim de semana, a comissão técnica avalia preservar atletas desgastados na escalação titular.

Na vice-liderança do torneio nacional com 70 pontos conquistados em 33 jogos, a equipe alviverde busca a vitória em casa para reduzir a distância para o Flamengo, primeiro colocado com 73 pontos. Já o time paraense ocupa a 19ª posição, com 29 pontos, brigando contra o rebaixamento. O confronto está marcado para esta quinta-feira, 05, às 19h30, no Nubank Parque.