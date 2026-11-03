O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta terça-feira, 03, após folga concedida na segunda-feira. O elenco deu início aos preparativos para enfrentar o Remo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo marcado para esta quinta-feira, 05, às 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque.

Durante a atividade no gramado, o técnico Abel Ferreira conduziu trabalhos técnicos e movimentações táticas com bola. A comissão técnica avalia a possibilidade de rodar peças da equipe para gerenciar o desgaste físico nesta sequência decisiva de temporada.

A gestão de energia considera o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco, agendado para o próximo domingo, 08, em São Januário. O time alviverde venceu a ida por 1 a 0, também ocupa a vice-liderança do Brasileirão e está na final da Libertadores, no fim de novembro.

Na reapresentação do grupo, o departamento médico deu sequência ao acompanhamento dos atletas em transição física. O atacante Ramón Sosa cumpriu atividades na parte interna e no gramado, em tratamento de uma lesão muscular na coxa.

O meia Paulinho seguiu em cuidados fisioterápicos em razão de uma pancada sofrida na panturrilha. O elenco ainda realizará mais um trabalho tático na Academia de Futebol antes de definir a escalação titular que vai a campo.