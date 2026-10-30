Após a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, na última quinta-feira, 29, o Flamengo saltou de 68,65% para 84,79% de probabilidade de conquistar o título do Brasileirão. O índice representa a marca mais alta alcançada pela equipe ao longo de toda a temporada. O levantamento é uma parceria entre o Gato Mestre e o economista Bruno Imaizumi.

Ao mesmo tempo, o Palmeiras, vice-líder e concorrente direto na tabela, empatou sem gols diante do Santos. O Verdão, contudo, viu suas chances de título caírem de 32,84% para 15,21%.

Com a combinação de placares, a equipe rubro-negra ampliou a distância na liderança. Neste momento, o Flamengo soma 73 pontos e 22 vitórias. O Palmeiras, por sua vez, possui 70 pontos e dois triunfos a menos.

Próximos jogos no Brasileirão

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, 4, contra o Grêmio, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Remo na próxima quinta-feira, 5, no Nubank Parque, pelo Brasileirão. Na 36ª rodada, o Rubro-Negro e o Verdão se enfrentam em um confronto direto valendo a briga pelo título.