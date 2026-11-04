O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, entrou na mira do Everton. A equipe da Inglaterra avalia formalizar uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões) na janela europeia de transferências de janeiro de 2027. A informação é do jornal espanhol Sport.

Segundo a apuração, a investida é planejada para reforçar as opções ofensivas da equipe britânica. O técnico David Moyes analisa que o centroavante brasileiro tem características para disputar posição com Thierno Barry, atual titular do setor. Além da equipe de Liverpool, clubes como Chelsea, Manchester United e Tottenham também acompanham de perto os passos do atleta.

Qual é a situação contratual no Palmeiras?

Contratado pelo clube alviverde em fevereiro de 2025, o camisa 9 possui vínculo firmado até o encerramento da temporada de 2029. O longo período restante dá segurança à diretoria alviverde para ditar os rumos de eventuais negociações, sem urgência para negociar sua saída.

Como foi o desempenho recente do atacante?

Em sua primeira temporada na capital paulista, o jogador anotou 20 gols e foi o vice-artilheiro palmeirense no ano, superado apenas por Flaco López. Em 2026, o centroavante enfrentou problemas físicos desde o início da temporada e soma nove gols marcados em 39 partidas. Antes de retornar ao futebol brasileiro, o jovem passou por Athletico-PR, Barcelona e Betis.