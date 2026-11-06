O técnico Abel Ferreira analisou a disputa direta pelo título do Campeonato Brasileiro após a vitória do Palmeiras por 6 a 1 sobre o Remo, pela 34ª rodada. Mesmo após a goleada, o treinador ressaltou que a equipe paulista segue atrás do líder Flamengo e depende de tropeços do concorrente.

O que disse Abel Ferreira sobre a disputa com o Flamengo?

Na entrevista pós-jogo, o comandante alviverde reconheceu o desempenho do rival e apontou a dificuldade para alcançar o primeiro colocado na reta final da competição nacional.

“Primeiro dizer que temos um rival fantástico nessa competição, o Flamengo tem sido muito consistente, e a prova disso é que estamos atrás deles. Mesmo ganhando aqui, continuamos a depender deles. Tem tudo e mais alguma coisa pra ganhar”, afirmou Abel Ferreira.

O treinador também destacou que a partida contra o Remo juntou a eficácia e eificiência do ataque palmeirense, o que permitiu a goleada no Nubank Parque. “Acho que fomos eficientes e eficazes. Temos sido eficientes, mas nem sempre eficazes como contra o Santos. Mas fizemos um jogo seguro leve e fluido. Fomos fortes em não conceder as transições ao adversário”, analisou.

Como o Palmeiras projeta a reta final da temporada

Além da disputa contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda tem pela frente a final da Libertadores diante do Estudiantes, no dia 28 de novembro, e uma possível final da Copa do Brasil, em que tem que garantir a vantagem de um gol contra o Vasco no jogo de ida.

Diante das três competições em fases decisivas, o treinador do Palmeiras acredita que a única forma de alcançar os objetivos é aumentar ainda mais o nível de intensidade da equipe. “Acho que não há outra forma de me preparar para os próximos jogos a não ser meter o pé no acelerador”, disse Abel.

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No Brasileirão, o Palmeiras tem 73 pontos conquistados na segunda colocação, enquanto o Flamengo lidera com 76 pontos. Os dois times ainda se enfrentam no Nubank Parque, pela 36ª rodada da competição.