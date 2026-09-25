A seleção brasileira começou o ciclo para a Copa do Mundo de 2030 com empate. Nesta sexta-feira, 25, o Brasil ficou no 1 a 1 com a Austrália em amistoso disputado em Brisbane, repetindo um cenário que havia acontecido apenas uma vez em toda a história do confronto.
Com o jovem Nestory Irankunda, essa foi apenas a segunda vez que a seleção australiana conseguiu balançar as redes contra a brasileira. Antes do amistoso, os Socceroos haviam marcado somente um gol em oito confrontos, justamente na vitória por 1 a 0 pela disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações de 2001.
A Austrália havia passado em branco em todos outros encontros recentes entre as seleções. Depois do gol de Shaun Murphy em 2001, o Brasil venceu por 2 a 0 na Copa do Mundo de 2006, por 6 a 0 em amistoso em 2013 e por 4 a 0 em amistoso em 2017.
O amistoso marcou a primeira apresentação da equipe após a Copa do Mundo de 2026, mais de dois meses depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final. Com o resultado, o retrospecto geral passou a registrar seis vitórias do Brasil, dois empates e uma vitória da Austrália em nove partidas.
O retrospecto de Brasil x Austrália
07/07/1988: Austrália 0 x 1 Brasil (Amistoso)
17/07/1988: Austrália 0 x 2 Brasil (Amistoso)
14/12/1997: Austrália 0 x 0 Brasil (Copa das Confederações)
21/12/1997: Brasil 6 x 0 Austrália (Copa das Confederações)
09/06/2001: Austrália 1 x 0 Brasil (Copa das Confederações – Disputa de 3º lugar)
18/06/2006: Brasil 2 x 0 Austrália (Copa do Mundo)
07/09/2013: Brasil 6 x 0 Austrália (Amistoso)
13/06/2017: Austrália 0 x 4 Brasil (Amistoso)
25/09/2026: Austrália 1 x 1 Brasil (Amistoso)