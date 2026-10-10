A seleção brasileira feminina encara neste sábado, 10, e na próxima terça-feira, 13, a Argentina. Tanto no primeiro confronto, no Beira-Rio, quanto no segundo, na Arena Pernambuco, uma ausência será sentida: a da Rainha Marta.
A opção faz parte da estratégia do técnico Arthur Elias na preparação da atacante para a Copa do Mundo de 2027.
Marta se recuperou de edema muscular na parte posterior da coxa, contraído em junho, o que a fez jogar com minutagem controlada contra os EUA, na convocação anterior.
Além disso, no dia 31 de julho, sofreu pancada na cabeça em jogo do Orlando Pride contra o North Carolina Courage, quando entrou em protocolo de concussão. Após o episódio, ela só retornou ao banco de reservas no início de setembro e, desde então, entrou em campo quatro vezes, sendo uma como titular.
Com isso, a ausência de Marta de na lista de Arthur Elias reflete um tempo maior para a recuperação da atleta. O técnico já deixou claro que a presença dela no Mundial depende de uma chegada em boas condições.
A próxima Data Fifa ocorre entre novembro e dezembro, quando a seleção enfre o Japão na Ásia em duas oportunidades.