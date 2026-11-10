O atacante Endrick afirmou nesta terça-feira, 10, que está à disposição para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, agendados para 2028. A declaração ocorreu durante a primeira entrevista coletiva da equipe nacional em Singapura, país que sedia os dois próximos amistosos do Brasil nesta Data Fifa.
Atualmente no Real Madrid, o jogador de 20 anos ressaltou o desejo de representar o país independentemente de ser convocado para a equipe principal ou olímpica. Endrick também enfatizou a sua proximidade com Paulo Victor, atual técnico da seleção sub-23, com quem trabalhou nas categorias de base do Palmeiras — parceria que rendeu o título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao clube paulista em 2022.
“Estou aqui para jogar pelo Brasil. Tenho uma amizade com o Paulo Victor, tive a oportunidade de estar com ele na primeira Copinha com o Palmeiras. Para onde eu for chamado, eu vou. Todas as oportunidades que eu tiver para defender a Seleção, é isso que vou fazer em toda a minha carreira, até eu me aposentar”, declarou o atacante.
O futebol masculino do Brasil ainda precisará disputar a classificação para estar em Los Angeles, visto que o país busca recuperação após ter ficado de fora dos Jogos de Paris, em 2024. A Conmebol ainda não divulgou os detalhes e as datas do próximo Torneio Pré-Olímpico.
Enquanto projeta o futuro, Endrick integra o elenco principal sob o comando do técnico Carlo Ancelotti para a atual janela de amistosos.
A seleção brasileira entra em campo no próximo sábado, 14, às 7h15 (de Brasília), para enfrentar o Japão. Na próxima terça, 17, às 7h (de Brasília), o compromisso será contra a seleção anfitriã de Singapura. Ambas as partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.