Concentrado com a Seleção Brasileira em Singapura, o atacante Endrick comentou sobre a sua rotina no Real Madrid e valorizou a proximidade com o técnico José Mourinho. O jogador de 20 anos ressaltou que a atenção extracampo da comissão técnica tem sido importante para seu desenvolvimento no clube espanhol.

Relação de confiança no clube espanhol

O jovem atacante enfatizou o apoio diário que recebe do treinador português e destacou que a relação não se limita apenas ao debate sobre seu desempenh9o no Real Madrid. “Eu confio muito no Mourinho. Todos os dias ele vem falar comigo, mas não para falar de futebol, ele também pergunta sobre a minha vida pessoal”, afirmou Endrick.

O atacante também reforçou seu comprometimento com os objetivos da equipe na temporada. “Sempre vou dar o meu melhor pelo Real Madrid porque o clube está acima de tudo, mas com o carinho e a atenção que o Mourinho me mostra, fico ainda mais motivado para dar tudo”, completou.

Concorrência no ataque e projeção para janeiro

Apesar do ambiente favorável com o treinador, a disputa por minutos no setor ofensivo merengue permanece intensa, com alternativas consolidadas como o atacante Kylian Mbappé. Com sete partidas disputadas e um gol marcado na atual temporada europeia, Endrick mantém postura cautelosa e evita fechar portas para o futuro na janela de transferências de janeiro.

Endrick analisou seu atual cenário no clube espanhol e avalia que, apesar da vontade de ter mais minutos em campo, não precisa “se jogar do penhasco” a qualquer custo apenas para ter mais protagonismo na carreira.

“Sou muito jovem. Não preciso ainda voar, me tacar do penhasco. Tenho 20 anos ainda e vou ver o que vai acontecer. Só quero jogar, quero ser feliz, ajudar meus companheiros… Fazer gols, assistências, como pude fazer no Lyon, que foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida e um dos momentos em que estive mais feliz”, explicou.

Publicidade Continua após a publicidade

Sobre as especulações de clubes como Roma e Milan, que surgiram antes do começo da temporada, Endrick disse que prefere focar no Real Madrid enquanto não há uma definição sobre uma possível saída. “Não sei o que vai acontecer em janeiro. Isso está nas mãos de Deus. Peço apenas para fazer o melhor para a minha carreira. O que for acontecer, vai acontecer. Vou seguir com os meus pés no chão para fazer o melhor. Madrid é uma cidade maravilhosa, mas sempre vou fazer de tudo para alavancar minha carreira”, destacou.