Início/Placar/Vídeo: Debate PLACAR: Brasil vai parar a Índia na Data-Fifa?Debate PLACAR: Brasil vai parar a Índia na Data-Fifa?Programa desta sexta-feira, 2, tem apresentação de Alfinete, Daniel Perrone, Guilherme Azevedo e Fabio SormaniPor André Avelar 02/10/2026 • 12:30Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasseleção brasileira(333)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora