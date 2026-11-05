O atacante Raphinha afirmou que ainda não atingiu sua condição física ideal após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. A declaração foi concedida nesta quinta-feira, 05, durante a formalização da renovação de seu contrato com o Barcelona até junho de 2030. O atleta alinhou com a comissão técnica da seleção brasileira uma atenção especial ao seu tempo de jogo.

O jogador disse que conversou diretamente com o treinador Carlo Ancelotti para prevenir o risco de uma nova contusão durante os compromissos da equipe nacional em novembro.

“Ancelotti, como treinador, sabe que tem que administrar meus minutos. Uma lesão, também para o Brasil, não viria no meu melhor momento físico. Nós conversamos. Estou me recuperando de uma lesão. Estou muito bem, mas não 100%. Os torcedores do Barça não precisam ficar preocupados. Eu sempre faço o máximo para estar bem fisicamente”, disse.

O atacante sofreu um edema muscular na coxa durante a Data Fifa de setembro, na partida do Brasil contra a Austrália. Desde que retornou aos gramados, ele participou de cinco jogos pelo clube espanhol sem completar os 90 minutos em nenhum deles.

Convocado para o encerramento do calendário da Seleção em 2026, Raphinha viajará para a disputa de dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O Brasil enfrentará o Japão no dia 14 de novembro e a seleção anfitriã no dia 17 de novembro.